SANITA' In Campania mancano i vaccini antifluenzali

«L'Asl ci ha fornito meno del 25% dei vaccini richiesti, compresi quelli adiuvati»

È allarme per la campagna vaccinale antinfluenzale in Campania, dove si registra una grave carenza di dosi, soprattutto per le categorie più fragili della popolazione. A denunciare la situazione è Silvestro Scotti, presidente della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), che segnala ritardi nelle forniture e quantitativi decisamente inferiori rispetto alle richieste avanzate dai medici di famiglia.«L'Asl ci ha fornito meno del 25% dei vaccini richiesti, compresi quelli adiuvati», ha dichiarato Scotti a LaSalute di LaPresse, lanciando un allarme sulle possibili conseguenze nelle prossime settimane. Senza nuove consegne, infatti, già dalla terza settimana di novembre molti medici di medicina generale a Napoli potrebbero ritrovarsi senza dosi disponibili.A determinare le difficoltà sarebbero soprattutto i problemi di approvvigionamento dei vaccini split, destinati agli under 60 affetti da patologie croniche. Secondo il presidente della Fimmg, la fornitura di queste dosi sarebbe stata praticamente azzerata anche a causa del ritardo con cui la Campania avrebbe partecipato alle gare per l'approvvigionamento.A complicare ulteriormente il quadro, la programmazione della produzione da parte delle aziende farmaceutiche, che avviene con largo anticipo sulla base delle richieste previste. Quest'anno, inoltre, la forte domanda della Regione Lombardia avrebbe assorbito una parte consistente delle dosi destinate al mercato italiano.Le difficoltà riguardano in particolare i pazienti con meno di 60 anni affetti da patologie come diabete e bronchite cronica, per i quali non è possibile utilizzare il vaccino adiuvato, risultato invece maggiormente disponibile. Quest'ultimo, spiega Scotti, è stato impiegato anche per vaccinare i pazienti tra i 60 e i 65 anni, proprio per evitare ulteriori ritardi nella campagna.La Regione Campania ha inoltre acquistato dosi di Flucelvax, ma anche in questo caso la consegna sarebbe avvenuta in ritardo e in quantità inferiori rispetto a quelle richieste.A confermare le difficoltà è anche Francesco Bara, medico di medicina generale a Napoli, che descrive una situazione particolarmente critica negli ambulatori. «Ogni anno, su indicazione delle Asl, presentiamo una richiesta dei vaccini antinfluenzali di cui abbiamo bisogno, distinguendoli per i giovani e il personale sanitario, per la fascia fragile degli over 65 e per gli over 80», spiega.Normalmente, già nel mese di ottobre i medici iniziano a ritirare le dosi, così da arrivare a novembre con la campagna vaccinale a pieno regime. Quest'anno, invece, molti professionisti avrebbero ricevuto quantitativi compresi tra il 20 e il 50% delle richieste iniziali. «Nel mio caso, non è arrivata neanche una dose per i pazienti più fragili», denuncia Bara.Una carenza che rischia di avere conseguenze dirette sulla salute pubblica. Il problema, infatti, non riguarda soltanto la gestione degli ambulatori, ma soprattutto la possibilità per le persone più vulnerabili di proteggersi dalle complicanze dell'influenza.«Nel pieno della stagione autunnale le persone più fragili si trovano nell'impossibilità di vaccinarsi. Questa disorganizzazione ha un costo altissimo, perché espone la parte più fragile della popolazione al rischio di complicanze respiratorie e cardiovascolari», sottolinea il medico, chiedendo un intervento immediato da parte della Regione, delle Asl e degli organismi competenti per risolvere la situazione e individuare eventuali responsabilità.Scotti chiede inoltre di verificare la distribuzione delle dosi tra i diversi canali di somministrazione, invitando a controllare le giacenze presenti nelle farmacie e nei dipartimenti di prevenzione. Il timore, secondo il presidente della Fimmg, è che la medicina generale possa essere penalizzata nella distribuzione dei vaccini, con il rischio di attribuire successivamente proprio ai medici di famiglia il mancato raggiungimento degli obiettivi vaccinali.Tra le criticità segnalate c'è anche la mancata previsione del fabbisogno per i giovani medici che hanno aperto nuovi studi dopo il pensionamento dei colleghi più anziani. Un passaggio importante, perché i pazienti non scompaiono insieme al medico che va in pensione, ma vengono assistiti da altri professionisti e devono essere necessariamente considerati nella programmazione delle forniture.La richiesta dei medici è dunque quella di un intervento urgente per garantire nuove consegne e una distribuzione adeguata delle dosi. Con la stagione influenzale ormai entrata nel vivo, il rischio è che proprio le persone che avrebbero maggiore bisogno della vaccinazione restino senza un'adeguata protezione.