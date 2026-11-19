LA FUGA In auto con targhe false e arnesi da scasso, preso dopo incidente

Quando i carabinieri si sono avvicinati, le persone a bordo hanno accelerato, tentando di sottrarsi al controllo

Un inseguimento partito da Aversa e terminato nelle campagne di Grumo Nevano, dove i fuggitivi hanno abbandonato l’auto riuscendo a dileguarsi. È il bilancio dell’intervento condotto dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Aversa, che hanno recuperato una vettura con targhe contraffatte e un’attrezzatura ritenuta compatibile con la preparazione di furti d’auto.I militari hanno individuato una Opel Mokka nera mentre percorreva viale Europa. Dagli accertamenti è emerso che le targhe montate sul veicolo non corrispondevano all’automobile, ma risultavano associate a una vettura appartenente a una società di noleggio.L’impatto contro una cunettaQuando i carabinieri si sono avvicinati, le persone a bordo hanno accelerato, tentando di sottrarsi al controllo. Ne è nato un inseguimento proseguito fino alle campagne di Grumo Nevano, in provincia di Napoli.La corsa si è conclusa dopo che la Opel ha urtato una cunetta. A quel punto gli occupanti sono scesi dal mezzo e si sono allontanati a piedi, facendo perdere le proprie tracce nei terreni circostanti.Il kit per forzare e clonare le chiaviLa successiva perquisizione dell’abitacolo ha permesso di scoprire diversi strumenti da scasso, dispositivi destinati alla clonazione delle chiavi e apparecchiature per decodificare le centraline elettroniche delle automobili.Tutto il materiale è stato sequestrato. Sotto sequestro è finita anche la Opel Mokka, sulla cui provenienza sono in corso ulteriori verifiche.Indagini per identificare gli occupantiI carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per risalire all’identità delle persone che si trovavano a bordo e ricostruire la provenienza del veicolo e dell’attrezzatura recuperata. Al momento, i fuggitivi non sono stati identificati.