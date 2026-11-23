Il pranzo non gli piace: turista si prende a botte con il ristoratore

Secondo una prima ricostruzione, il turista americano avrebbe manifestato il proprio disappunto per il pranzo consumato nel ristorante

Prima le rimostranze per la qualità del pranzo e il conto da pagare, poi il confronto sempre più acceso e infine la colluttazione. Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi in un ristorante sul lungomare Trieste, nel centro di Salerno, dove un cittadino statunitense, probabilmente in città per turismo, e un esercente salernitano sono arrivati allo scontro fisico.All’origine dell’episodio ci sarebbero state le lamentele del cliente, che non avrebbe gradito il cibo servito nel locale e avrebbe contestato anche il conto. Una discussione che, nel giro di pochi minuti, sarebbe degenerata fino a trasformarsi in una vera e propria lite, sotto gli occhi delle persone presenti nella zona.Dalle proteste agli insulti, poi la colluttazioneSecondo una prima ricostruzione, il turista americano avrebbe manifestato il proprio disappunto per il pranzo consumato nel ristorante. Le contestazioni sulla qualità dei prodotti avrebbero dato il via a un confronto con l’esercente, inizialmente verbale.I toni si sarebbero progressivamente accesi, fino al passaggio dalle parole agli insulti. A quel punto la situazione sarebbe sfuggita di mano e i due uomini sarebbero venuti alle mani, dando vita a una colluttazione all’interno del locale.La scena non è passata inosservata: diversi passanti che si trovavano lungo la passeggiata a mare hanno assistito allo scontro, mentre veniva richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.Sul posto 118, Polizia e MunicipaleL’allarme ha portato sul lungomare Trieste i sanitari del 118 e diverse pattuglie delle forze dell’ordine, tra cui la Polizia di Stato e la Polizia Municipale. Gli operatori sono intervenuti per riportare la calma e avviare gli accertamenti sull’accaduto.Uno dei due protagonisti della lite ha avuto bisogno di assistenza medica ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.Accertamenti per ricostruire la dinamicaSull’episodio sono in corso le verifiche della Polizia Municipale, guidata dal comandante Rosario Battipaglia. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire con precisione le diverse fasi della vicenda e chiarire le eventuali responsabilità dei due uomini.Restano da definire tutti i dettagli dello scontro, nato, secondo le prime informazioni, da una contestazione relativa al pasto e al conto e culminato in una lite che ha attirato l’attenzione di numerosi presenti sul lungomare salernitano.