FEMMINICIDIO Il papà di Martina al processo: "Avevo dato fiducia a Tucci"

Nel corso dell’udienza, il genitore ha ripercorso la vicenda della figlia, rispondendo alle domande del suo avvocato

«Ne ho viste di tutti i colori, ma l’unico che non ho visto è stato il nero». Sono parole pronunciate tra le lacrime da Marcello Carbonaro, padre di Martina, la ragazza di 14 anni uccisa a colpi di pietra dall’ex fidanzato Alessio Tucci il 26 maggio 2025 ad Afragola.Nel corso dell’udienza, il genitore ha ripercorso la vicenda della figlia, rispondendo alle domande del suo avvocato, Sergio Pisani. Una testimonianza segnata dal dolore, nella quale ha ricostruito i momenti dalla scomparsa della ragazza fino al tragico ritrovamento del corpo.Il racconto della scomparsa e del ritrovamentoMartina era stata trovata senza vita all’interno di un casolare abbandonato, nelle immediate vicinanze dello stadio Moccia di Afragola. Il corpo era coperto da alcuni scarti edili. Nella stessa città vivevano sia la giovane vittima sia il suo ex fidanzato, Alessio Tucci, imputato per il delitto.Davanti ai giudici, Marcello Carbonaro ha ripercorso le ore e i passaggi che hanno preceduto la scoperta della morte della figlia, tornando con il racconto su una vicenda che ha profondamente segnato la famiglia.«Non riesco a stare in casa, vedo la sua stanzetta vuota»Per ragioni tecniche, nella giornata di oggi Alessio Tucci non ha potuto assistere all’udienza in videoconferenza, modalità utilizzata quasi sempre nelle precedenti occasioni.Al termine del suo racconto, il padre di Martina ha espresso ancora una volta tutta la sofferenza per la perdita della figlia e per quanto accaduto.«Sono distrutto, non riesco a stare in casa, vedo sempre la sua stanzetta vuota, non so come ho fatto a dare fiducia a quella famiglia», ha detto.Parole che restituiscono la dimensione del dolore di un padre chiamato a ripercorrere in aula la tragedia della figlia, a distanza di mesi da quel 26 maggio 2025 che ha spezzato la vita di Martina.