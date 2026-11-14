L'AGGRESSIONE Il padre dorme, il figlio 16enne lo prende a martellate

La dinamica esatta e le circostanze che hanno preceduto il gesto sono comunque al vaglio degli investigatori

Una lite scoppiata nell’abitazione familiare si è trasformata in una grave aggressione a Racale, dove un ragazzo di 16 anni avrebbe colpito il padre, 53 anni, alla testa utilizzando un martello mentre l'uomo dormiva. L’episodio è avvenuto durante la notte e, secondo le prime informazioni, sarebbe nato da ragioni di poco conto. La dinamica esatta e le circostanze che hanno preceduto il gesto sono comunque al vaglio degli investigatori.



I soccorsi e il ricovero in Rianimazione



A far scattare l’intervento delle forze dell’ordine è stata una chiamata al numero di emergenza 112. Nell’abitazione sono arrivati i carabinieri della stazione di Racale, mentre il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure all’uomo.



Le condizioni del 53enne sono apparse subito particolarmente gravi. Dopo il primo intervento, è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il padre si trova tuttora nel reparto di Rianimazione e i medici mantengono riservata la prognosi.



Il minorenne accompagnato in ospedale per una consulenza



Il ragazzo è stato invece condotto all’ospedale di Scorrano, dove è stato sottoposto a una valutazione specialistica di tipo psichiatrico. Tra gli elementi emersi nelle prime verifiche ci sarebbe anche la presenza di precedenti disturbi psichici, circostanza che dovrà essere approfondita attraverso gli accertamenti sanitari e investigativi. Non è possibile, allo stato, stabilire un collegamento tra questa condizione e l’aggressione.



Le indagini della Procura per i minorenni



Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della stazione di Racale, affiancati dai militari della sezione operativa. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto avvenuto all’interno dell’abitazione e chiarire i passaggi che hanno portato al ferimento del padre.



L’attività procede sotto il coordinamento della Procura per i minorenni, competente per il coinvolgimento di un ragazzo che non ha ancora compiuto 18 anni. Restano da definire con precisione il contesto familiare dell’episodio e tutti gli elementi utili a ricostruire le responsabilità.