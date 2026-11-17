LA STORIA Il nonno va in arresto, lo salva il nipotino di 11 anni

Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasferito in ambulanza

A soli 11 anni ha dimostrato sangue freddo, lucidità e una straordinaria capacità di reagire di fronte a un'emergenza. È la storia del piccolo Alessandro, di San Pietro al Tanagro, che con una telefonata e la sua prontezza di spirito ha contribuito a salvare la vita del nonno Felice, colto improvvisamente da un grave malore mentre si trovava in sua compagnia.L'episodio risale al 10 novembre scorso ed è avvenuto nell'abitazione della figlia dell'anziano, dove Alessandro, studente della seconda classe della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Omnicomprensivo “Maria Rosa Gorga Pica” di Sant'Arsenio, si trovava insieme al nonno. Il bambino era rimasto a casa da scuola per motivi di salute quando, improvvisamente, la situazione è precipitata.L'anziano ha iniziato ad accusare un forte malessere, accompagnato da pallore intenso e dolori alla spalla e al braccio sinistro, sintomi che hanno fatto subito intuire la gravità della situazione. Alessandro ha compreso che qualcosa di serio stava accadendo e, senza lasciarsi sopraffare dalla paura, ha immediatamente telefonato allo zio, riuscendo a spiegargli quanto stava succedendo e a fornire le informazioni necessarie per attivare la catena dei soccorsi familiari. La comunicazione ha consentito di avvisare tempestivamente anche la madre.Il padre del bambino è quindi giunto rapidamente nell'abitazione e ha accompagnato d'urgenza il nonno al Pronto Soccorso dell'ospedale “Luigi Curto” di Polla. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Eboli, presso il reparto di Emodinamica, dove è stato sottoposto con successo a un intervento salvavita.Una vicenda a lieto fine, nella quale la tempestività e la lucidità di un bambino hanno avuto un ruolo determinante. La capacità di riconoscere la gravità del momento e chiedere immediatamente aiuto ha permesso di attivare in tempi rapidi gli interventi necessari, evitando ulteriori ritardi.Il gesto di Alessandro non è passato inosservato e ha ricevuto anche un importante riconoscimento istituzionale. La giunta comunale di Polla, guidata dal sindaco Massimo Loviso, ha infatti approvato all'unanimità il conferimento di un encomio solenne al giovane protagonista della vicenda.Un riconoscimento che intende valorizzare non soltanto il coraggio e la prontezza dimostrati dal piccolo Alessandro, ma anche il senso di responsabilità con cui ha affrontato una situazione estremamente delicata. A 11 anni, con una semplice telefonata, ha dimostrato quanto la lucidità e la capacità di chiedere aiuto possano fare la differenza nei momenti più difficili.