LA TRUFFA Il finto maresciallo porta via 100mila euro alla nonnina

Con questo stratagemma, secondo l’accusa, un uomo sarebbe riuscito a convincere la donna a consegnargli denaro e oggetti preziosi

Si sarebbe presentato come un maresciallo dei carabinieri, raccontando a un’anziana di 80 anni che alcuni suoi congiunti erano finiti nei guai giudiziari e che serviva un intervento immediato per evitare conseguenze. Con questo stratagemma, secondo l’accusa, un uomo sarebbe riuscito a convincere la donna a consegnargli denaro e oggetti preziosi per un valore complessivo superiore ai 100mila euro.La vittima vive ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino. La truffa sarebbe stata messa a segno nel febbraio scorso, utilizzando la tecnica ormai nota del “finto maresciallo”: il raggiro fa leva sulla paura e sull’urgenza, inducendo le persone contattate a pagare per risolvere problemi giudiziari in realtà inesistenti.Le indagini dei carabinieriDopo la denuncia, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le modalità della truffa e individuare il responsabile. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, ha consentito di risalire a un uomo residente nella provincia di Napoli, ritenuto l’autore del raggiro.Arresti domiciliari e braccialetto elettronicoPer l’uomo è scattato l’arresto. L’autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, accompagnata dall’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.L’indagine riguarda la presunta truffa ai danni dell’anziana, alla quale sarebbero stati sottratti contanti e preziosi per un valore superiore a centomila euro.