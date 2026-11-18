L'AGGRESSIONE Il branco lo accerchia e lo massacra, 16enne in ospedale

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i momenti precedenti al pestaggio e di comprendere se tra il ragazzo e il gruppo ci fossero stati contrasti

Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito da più persone mentre si trovava in strada a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. L’episodio si è verificato intorno alle 21.30 di lunedì 16 novembre, in via Toscana, dove il giovane sarebbe stato circondato e colpito con violenza, soprattutto al volto.Le conseguenze del pestaggio hanno reso necessario l’intervento dei soccorritori. Il minorenne ha riportato un trauma facciale e una ferita lacero-contusa al viso, oltre a un trauma al capo che ha richiesto ulteriori controlli in ospedale. Non è ancora chiaro che cosa abbia provocato l’aggressione né quante persone abbiano preso parte all’azione.I soccorsi e il trasferimento al RuggiDopo la segnalazione, in via Toscana sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza della Vopi, associazione di pubblica assistenza impegnata nel servizio di emergenza.Il ragazzo ha ricevuto le prime cure direttamente sul posto. Successivamente è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è stato sottoposto agli accertamenti necessari per valutare l’entità delle lesioni ed escludere eventuali conseguenze interne dei colpi ricevuti.Secondo le prime informazioni, le condizioni del sedicenne non sarebbero gravi e non desterebbero particolare preoccupazione.Al vaglio le testimonianze e gli elementi raccoltiSull’accaduto stanno lavorando i carabinieri della Stazione di Pontecagnano Faiano. I militari hanno avviato le indagini, raccogliendo le prime testimonianze ed effettuando i rilievi nell’area in cui si è consumata l’aggressione.Tra gli aspetti da chiarire c’è anche l’identità delle persone coinvolte. Non si esclude che gli aggressori possano essere altri giovanissimi, ma al momento non ci sono conferme definitive.Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i momenti precedenti al pestaggio e di comprendere se tra il ragazzo e il gruppo ci fossero stati contrasti o precedenti discussioni. Il movente resta, per ora, sconosciuto.