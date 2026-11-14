IL GIOCO Ecco la città dove si scommette di più: 130 mila euro per residente

La cifra complessiva, infatti, è particolarmente rilevante se confrontata con le dimensioni demografiche del comune

Un piccolo centro della provincia di Caserta compare tra i territori italiani con i volumi di gioco più elevati in rapporto alla popolazione. A Baia e Latina, comune che conta meno di duemila residenti, nel corso del 2025 sono stati movimentati circa 150 milioni di euro attraverso le scommesse. Rapportando la cifra al numero degli abitanti, si arriva a una spesa pro capite di circa 103mila euro: una media che corrisponde a quasi 300 euro al giorno per ogni residente.I numeri emergono dal rapporto Non così piccoli, realizzato da Cgil, Federconsumatori e Istituto Studi sul Consumo. La rilevazione ha acceso l'attenzione delle associazioni che si occupano di contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo, soprattutto per il peso assunto da una particolare modalità di scommessa: il betting exchange.La parte più consistente riguarda lo scambio di scommesseDei 150 milioni complessivamente registrati nel paese, circa 144 milioni sarebbero riconducibili proprio al betting exchange. Si tratta di una forma di gioco che, pur essendo autorizzata anche in Italia, presenta caratteristiche diverse rispetto alle puntate sportive tradizionali e consente agli utenti di assumere ruoli differenti all'interno della stessa piattaforma.Il dato rende Baia e Latina un caso da osservare per dimensioni del fenomeno e incidenza sulla popolazione. La cifra complessiva, infatti, è particolarmente rilevante se confrontata con le dimensioni demografiche del comune. La spesa media per residente, tuttavia, è un indicatore statistico: non significa che ogni cittadino abbia effettivamente giocato o versato quella somma.Come funziona il betting exchangeIl termine può essere tradotto come «borsa delle scommesse». Nei portali autorizzati, il concessionario non opera necessariamente come il tradizionale bookmaker che stabilisce le quote e raccoglie direttamente le puntate. La piattaforma mette invece in relazione gli utenti, che possono scommettere gli uni contro gli altri.Chi partecipa ha la possibilità di scegliere tra due ruoli: quello di chi punta su un determinato risultato e quello di chi accetta la scommessa proposta da un altro giocatore, comportandosi in sostanza come un banco. È quindi possibile formulare un'offerta indicando la quota alla quale si è disposti ad accettare una puntata.Quando un'offerta di questo tipo incontra una o più puntate compatibili, la scommessa viene abbinata. Il gestore del portale svolge la funzione di intermediario e ricava generalmente una commissione sulle vincite. Il sistema è disponibile in Italia attraverso concessionari autorizzati dal 7 aprile 2014.L'attenzione delle associazioni e i rischi legati al riciclaggioA rendere il fenomeno particolarmente delicato non sono soltanto le somme movimentate, ma anche le caratteristiche di questo comparto. Il betting exchange è stato indicato in passato dalla Commissione parlamentare Antimafia tra le forme di gioco che possono presentare profili di rischio rispetto al possibile utilizzo per operazioni di riciclaggio da parte della criminalità organizzata.La legalità della piattaforma, naturalmente, non equivale all'assenza di possibili abusi: come per altri settori economici, anche un'attività autorizzata può essere oggetto di controlli quando emergono movimenti anomali o sospetti.È proprio la sproporzione tra il volume delle somme registrate e la popolazione di Baia e Latina ad aver richiamato l'interesse delle realtà impegnate sul tema. Il rapporto delle associazioni offre una fotografia dei flussi economici legati al gioco, ma il dato aggregato, da solo, non permette di stabilire chi abbia effettuato le puntate, quale sia la provenienza del denaro o se vi siano state irregolarità. Per comprendere la natura di quei volumi servirebbero ulteriori elementi e verifiche specifiche.