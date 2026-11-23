INQUINAMENTO I reflui finiscono in strada, scatta l'allarme ambientale

La comunicazione è stata trasmessa anche ai Carabinieri, al comando della Polizia locale, al sindaco

Torna alta l’attenzione sulle dispersioni di reflui fognari nella frazione Sant’Agata di Solofra. Di fronte al ripetersi degli episodi e alle persistenti criticità ambientali e sanitarie, Filctem Cgil e Cgil Avellino chiedono un intervento coordinato delle istituzioni e la convocazione di un tavolo tecnico per individuare soluzioni concrete e definitive.I sindacati hanno inviato una nota al Prefetto e al Procuratore della Repubblica di Avellino, oltre che all’assessore regionale Claudia Pecoraro, sollecitando un confronto tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione del territorio e delle infrastrutture interessate. Il documento è stato sottoscritto da Carmine De Maio, segretario della Filctem Cgil, e Italia D’Acierno, segretaria generale della Cgil Avellino.La comunicazione è stata trasmessa anche ai Carabinieri, al comando della Polizia locale, al sindaco di Solofra Nicola Moretti e a Confindustria, sezione Concia. Per conoscenza sono stati coinvolti inoltre Legambiente e il Consorzio imprenditori Codeso.Una criticità segnalata da anniNella nota, le organizzazioni sindacali ricostruiscono una vicenda che si trascina da tempo e che, nonostante le ripetute segnalazioni, non avrebbe ancora trovato una soluzione definitiva.Tra gli elementi richiamati figura il monitoraggio di Legambiente Valle Solofrana, che già nel novembre 2019 aveva segnalato anomalie alla pompa di sollevamento situata nel vallone Celentane. Ulteriori criticità sarebbero state denunciate anche negli anni successivi, in particolare nel 2020 e nel 2021, fino alle nuove segnalazioni dei primi giorni di novembre.Alle problematiche legate al funzionamento dell’impianto si aggiungono quelle relative alla rete fognaria, che durante le precipitazioni più intense sarebbe esposta a fenomeni di intasamento, con il conseguente rischio di ulteriori fuoriuscite di reflui.Per questo Filctem Cgil e Cgil Avellino chiedono alla Prefettura di assumere un ruolo di coordinamento e di convocare un tavolo tecnico al quale partecipino Regione Campania, Arpac, Asl, Ente Idrico Campano, Solofra Servizi, Codeso, Cogei, gestore dell’impianto di depurazione, Comune e associazioni che da tempo seguono la vicenda.Verifiche sugli impianti e un programma con tempi certiIl confronto proposto dovrebbe innanzitutto chiarire le cause delle ripetute dispersioni, verificare le condizioni della rete fognaria cittadina e accertare il corretto funzionamento delle stazioni di sollevamento.Un altro punto riguarda la ricognizione degli interventi di manutenzione già eseguiti e di quelli ancora necessari, insieme alla valutazione degli eventuali effetti ambientali e sanitari provocati dagli sversamenti.L’obiettivo indicato dai sindacati è arrivare a un programma operativo dettagliato, nel quale siano definiti i soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi, le risorse economiche necessarie e scadenze precise per la realizzazione delle opere. Una pianificazione che, secondo le organizzazioni, permetterebbe di superare la gestione delle singole emergenze e affrontare in modo strutturale le criticità.In attesa dei fondi per la nuova rete fognaria industrialeNel frattempo, il Comune di Solofra attende il finanziamento regionale per il progetto di realizzazione della nuova rete fognaria industriale. L’intervento viene considerato strategico per affrontare le carenze infrastrutturali dell’area e contribuire alla risoluzione delle problematiche che interessano il territorio.La richiesta di un tavolo istituzionale si inserisce dunque in un quadro che richiede verifiche tecniche, coordinamento tra enti e interventi programmati. Per Sant’Agata, dopo anni di segnalazioni e nuovi episodi di dispersione, la priorità resta individuare le cause del problema e arrivare a una soluzione capace di tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini.