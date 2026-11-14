IL PROCESSO I periti convinti: "Domenico si sarebbe salvato col cuore artificiale"

La scelta e soprattutto la durata del trattamento sono ora al centro delle valutazioni tecniche

Il ricorso al Berlin Heart, il dispositivo di assistenza cardiaca conosciuto anche come cuore artificiale, avrebbe rappresentato la strada da seguire per tentare di salvare Domenico Caliendo. È questa la conclusione espressa dai tre specialisti nominati dal giudice per ricostruire quanto accaduto al bambino di due anni e mezzo, morto due mesi dopo il fallimento del trapianto di cuore eseguito all'ospedale Monaldi di Napoli nel dicembre scorso.Le valutazioni sono state illustrate nel corso dell'incidente probatorio, articolato in due giornate di udienza nell'aula 115 del Tribunale di Napoli. I periti Biagio Solarino, Ugolino Livi e Ferdinando Luca Lorini sono stati chiamati a esaminare le scelte cliniche e le procedure adottate dopo l'intervento. Nel corso del controesame condotto dai legali del cardiochirurgo Guido Oppido, tra gli indagati e medico che eseguì materialmente il trapianto, i tre esperti hanno ribadito che, dopo il fallimento dell'operazione, sarebbe stato necessario utilizzare il Berlin Heart.La possibilità di un nuovo trapianto e il ruolo del dispositivoSecondo quanto riferito dall'avvocato Francesco Petruzzi, che rappresenta la famiglia Caliendo, i consulenti avrebbero espresso una posizione netta sulla necessità di ricorrere al dispositivo. Il legale ha sostenuto che questa soluzione avrebbe potuto mantenere il bambino in condizioni tali da consentire un nuovo trapianto, con una probabilità di riuscita vicina all'80 per cento.«In merito al Berlin Heart, i periti sono stati granitici: era l'opzione da percorrere: Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di quasi l'80%», ha dichiarato Petruzzi, sintetizzando le conclusioni emerse durante l'esame.Dopo il primo intervento non riuscito, il piccolo era stato invece collegato all'Ecmo, un sistema di supporto extracorporeo che permette di sostenere temporaneamente la funzione cardiocircolatoria. La scelta e soprattutto la durata del trattamento sono ora al centro delle valutazioni tecniche e delle contestazioni della parte civile.I dubbi sulla permanenza in Ecmo e sugli accertamentiL'avvocato della famiglia ha contestato il periodo durante il quale Domenico sarebbe rimasto collegato all'Ecmo, sostenendo che il supporto non avrebbe dovuto essere mantenuto così a lungo. Petruzzi ha inoltre richiamato l'attenzione su alcuni esami che, secondo la sua ricostruzione, non sarebbero stati effettuati per una scelta del cardiochirurgo.«L'Ecmo non doveva essere mantenuta per tutto il tempo per cui è stata tenuta in essere», ha affermato il legale, aggiungendo che anche i periti avrebbero evidenziato l'assenza di alcuni accertamenti, attribuendola a una decisione di Oppido che, secondo quanto riferito dalla difesa della famiglia, non avrebbe trovato una spiegazione.Un altro punto di contrasto riguarda la sequenza delle operazioni durante il trapianto. I legali di Oppido avrebbero sostenuto che l'espianto del cuore precedente potesse essere eseguito anche prima dell'arrivo in sala operatoria dell'organo destinato al bambino. Petruzzi ha replicato facendo riferimento al diario operatorio: secondo il legale, nella documentazione, dopo successive modifiche, sarebbe stato annotato che l'espianto era avvenuto soltanto quando il nuovo cuore era già arrivato in sala.Si tratta di aspetti che rientrano nel confronto tra le parti e nella valutazione complessiva affidata al giudice. Le responsabilità individuali dovranno essere accertate nel corso del procedimento.La madre di Domenico: «È emerso che mio figlio poteva essere salvato»In tribunale, durante le udienze, era presente anche Patrizia Mercolino, madre del bambino. Al termine della giornata, la donna ha raccontato di aver vissuto momenti particolarmente difficili, ancora più pesanti rispetto a quelli del giorno precedente, ma di aver trovato nelle conclusioni dei periti un elemento importante per la sua battaglia giudiziaria.«Oggi è stata molto forte, più pesante di ieri, sono sincera. Ma credo sia emersa la verità», ha detto. Il passaggio che l'ha colpita maggiormente riguarda la possibilità che Domenico potesse sopravvivere: «La cosa che fa più male è che Domenico si poteva salvare e oggi è stato ribadito. È una situazione che fa male».La madre ha poi espresso la propria convinzione che, dopo il trapianto fallito, non siano state adottate tutte le misure necessarie per salvare il figlio. «La verità è che c'è stata negligenza, non hanno fatto il loro lavoro come lo devono fare», ha dichiarato, attribuendo le responsabilità a chi, a suo giudizio, avrebbe commesso errori nella gestione del caso.La richiesta di giustizia della famigliaPer Patrizia Mercolino, le risultanze dell'incidente probatorio rappresentano un passaggio atteso da mesi. La donna ha ribadito di voler proseguire fino a quando non sarà fatta piena luce sulla vicenda e sulle decisioni assunte durante e dopo l'intervento al Monaldi.«Sono mesi che aspettavo questo momento», ha affermato, concludendo con un appello affinché vengano individuate tutte le eventuali responsabilità: «Lott­erò finché non avrò giustizia per mio figlio. Devono pagare tutti, tutti quelli che hanno sbagliato».Le conclusioni dei tre periti costituiscono un elemento centrale nell'accertamento tecnico disposto dal gip, ma non equivalgono a una sentenza sulle responsabilità penali. Il procedimento dovrà stabilire se le scelte terapeutiche, gli accertamenti eseguiti e la gestione del bambino siano stati conformi alle procedure e se eventuali condotte abbiano avuto un ruolo nella sua morte.