IL MARE Gravi carenze per la sicurezza, bloccata nave al Porto di Napoli

Secondo quanto riferito dalla Capitaneria di porto, il comandante, di nazionalità russa, non avrebbe collaborato adeguatamente

Una nave mercantile adibita al trasporto di prodotti petroliferi e chimici è stata sottoposta a fermo amministrativo nel porto di Napoli. Si tratta della A.S. Ruby Red, cisterna battente bandiera panamense con una stazza lorda di 8.473 tonnellate.Il provvedimento è stato disposto dalla Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Napoli, guidata dall’ammiraglio ispettore Giuseppe Aulicino, al termine di un’ispezione condotta dal nucleo locale Port State Control.L’attenzione degli ispettori si è concentrata sull’unità navale dopo un episodio verificatosi nella notte tra il 16 e il 17 novembre. Durante le operazioni di disormeggio, il pilota del porto aveva segnalato alcune criticità che non consentivano di procedere in sicurezza.Le difficoltà nella collaborazione con il comandanteSecondo quanto riferito dalla Capitaneria di porto, il comandante, di nazionalità russa, non avrebbe collaborato adeguatamente durante le manovre. La situazione ha reso impossibile proseguire le operazioni di partenza e ha richiesto l’intervento della sala operativa.La manovra è stata quindi annullata e la nave è stata nuovamente assicurata alla banchina, in attesa delle verifiche necessarie.Le irregolarità riscontrate durante i controlliGli accertamenti effettuati successivamente a bordo hanno portato alla luce diverse carenze, giudicate gravi dagli ispettori. Le contestazioni riguardano innanzitutto l’idoneità del comandante a svolgere le proprie funzioni.Sono state inoltre rilevate anomalie nella compilazione dei registri relativi alle ore di lavoro e di riposo dell’equipaggio, risultati mancanti o tenuti in maniera errata.Ulteriori problemi hanno interessato l’efficienza dei mezzi di salvataggio e delle attrezzature destinate alla gestione delle emergenze, elementi fondamentali per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo.La nave resterà bloccata fino al ripristino delle condizioni di sicurezzaLa A.S. Ruby Red non potrà lasciare il porto di Napoli finché non saranno eliminate tutte le criticità individuate durante l’ispezione.L’armatore dovrà ripristinare le condizioni di sicurezza richieste dalle normative internazionali e provvedere anche alla sostituzione del comandante. Solo dopo l’adempimento di queste prescrizioni potrà essere valutata la revoca del fermo amministrativo.