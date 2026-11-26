DONNE Gratteri alle liceali: "Attente agli incontro dopo i litigi"

Un richiamo alla prudenza, maturato anche alla luce delle dinamiche che, in alcuni casi, precedono episodi di violenza

Un incontro proposto per chiarire una discussione può nascondere dei rischi e, nei casi più gravi, trasformarsi in un appuntamento dal quale non si fa ritorno. È il monito lanciato dal procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, alle studentesse dell'istituto Giovanni Minzoni di Giugliano in Campania, durante un incontro dedicato alla legalità e alla prevenzione della violenza contro le donne.L'iniziativa si è svolta nell'ambito delle “Lezioni di legalità”, promosse da Terra Viva in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Un momento di confronto con gli studenti, che hanno partecipato con domande, riflessioni e testimonianze, affrontando temi legati alla sicurezza, alla criminalità organizzata e alle dinamiche sociali che coinvolgono le nuove generazioni.L'avvertimento sugli incontri dopo una liteNel corso dell'intervento, Gratteri si è soffermato in particolare sulla violenza di genere, richiamando l'attenzione sui segnali di pericolo che possono emergere dopo un conflitto. Il procuratore ha invitato le ragazze a non sottovalutare la possibilità che un incontro richiesto da un uomo dopo una discussione possa trasformarsi in una situazione pericolosa.Un richiamo alla prudenza, maturato anche alla luce delle dinamiche che, in alcuni casi, precedono episodi di violenza. L'obiettivo è riconoscere i possibili rischi e non considerare automaticamente innocua una richiesta di confronto, soprattutto quando arriva dopo un litigio particolarmente acceso.TikTok e il reclutamento dei giovani da parte della camorraUn altro tema affrontato durante l'incontro è stato quello del reclutamento dei giovani da parte della criminalità organizzata attraverso i social network, con particolare riferimento a TikTok.Gratteri ha richiamato l'attenzione su un fenomeno emerso anche in diverse indagini, tra cui quelle relative al clan Amato-Pagano. Le piattaforme social, secondo quanto spiegato dal procuratore, possono diventare strumenti per ostentare denaro, ricchezza e stili di vita apparentemente vincenti, contribuendo a diffondere tra i più giovani un'immagine distorta del potere criminale.La visibilità ottenuta online viene così utilizzata per alimentare modelli di successo legati alla disponibilità di denaro e alla forza dei gruppi criminali, con il rischio di rendere attrattivo un mondo che nasconde violenza e illegalità. Nel confronto è stato affrontato anche il tema dei meccanismi di riciclaggio attraverso il web.«Al di sopra di me ho soltanto la legge»Nel corso dell'incontro, il procuratore ha parlato anche del proprio lavoro e del rapporto con la legge e l'indipendenza della magistratura.«Il mio è un lavoro bellissimo, perché io quando parlo non ho paura di nessuno, perché al di sopra di me ho soltanto la legge alla quale sono sottoposto e non ho alcun padrone», ha dichiarato Gratteri.A sottolineare il valore dell'iniziativa per la comunità scolastica è stata la dirigente dell'istituto, Amalia Sciorio, che ha evidenziato l'importanza di offrire ai ragazzi occasioni di confronto con figure impegnate concretamente nella promozione della legalità.Il professor Angelo Zanfardino ha invece richiamato la funzione educativa e civile dell'appuntamento, sottolineando il ruolo della scuola come luogo nel quale affrontare questioni complesse che riguardano la società e la vita quotidiana degli studenti.Un confronto che ha messo insieme prevenzione della violenza di genere, consapevolezza dei rischi legati ai social network e conoscenza dei meccanismi della criminalità organizzata, portando al centro della discussione il rapporto tra legalità e scelte quotidiane.