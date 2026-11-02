MAXI-INCIDENTE Grandinata provoca tamponamento tra 12 veicoli in autostrada

Dopo l’estrazione, il ferito è stato affidato ai sanitari del 118 e trasferito in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, in gravi condizioni.

Una violenta grandinata ha provocato un maxi tamponamento con circa dodici auto coinvolte sull’autostrada A14, nei pressi del casello di Cesena, in direzione Sud. Una persona è rimasta gravemente ferita ed è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, per poi essere trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire i soccorsi.L’incidente si è verificato intorno alle 9.30, all’altezza del chilometro 100, in un tratto interessato da una forte grandinata che avrebbe reso particolarmente difficili le condizioni di guida.Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, nel tamponamento sono rimaste coinvolte circa dodici vetture. Una persona è rimasta incastrata tra le lamiere e ha avuto bisogno dell’intervento dei pompieri per essere liberata.Dopo l’estrazione, il ferito è stato affidato ai sanitari del 118 e trasferito in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, in gravi condizioni.Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno inoltre prestato assistenza agli altri automobilisti coinvolti e provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata e dei veicoli danneggiati.A14 chiusa verso Ancona, disagi anche in direzione BolognaSul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.Intorno alle 10, come comunicato da Autostrade per l’Italia, è stato chiuso il tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone, in direzione Ancona, a causa dell’incidente avvenuto al chilometro 100.Per consentire le operazioni di soccorso è stata temporaneamente chiusa anche l’entrata di Cesena in direzione Ancona.Un altro tamponamento verso NordAlla stessa altezza, ma in direzione Bologna, si è verificato un ulteriore incidente che ha coinvolto due autovetture.Nel tratto compreso tra Valle del Rubicone e Cesena Nord si sono registrati circa tre chilometri di coda. In corrispondenza del sinistro, il traffico è stato fatto scorrere su una sola corsia.La situazione ha provocato disagi alla circolazione in entrambe le direzioni, con rallentamenti e code anche sulla viabilità ordinaria.I percorsi alternativi consigliatiAutostrade per l’Italia ha indicato alcuni percorsi alternativi per gli automobilisti diretti verso Ancona e Bologna.Per chi viaggia verso Ancona: uscire a Cesena, dove si registrano circa tre chilometri di coda, proseguire sulla Via Emilia e rientrare in autostrada a Valle del Rubicone. È consigliata, in alternativa, l’uscita anticipata a Cesena Nord.Per chi viaggia verso Bologna: uscire a Valle del Rubicone e rientrare a Cesena, seguendo il percorso inverso.Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno richiesto la chiusura temporanea del tratto autostradale, con ripercussioni sul traffico per gli automobilisti in transito.