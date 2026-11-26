LO SCIPPO Gli strappano la catenina al concerto e si ferisce al collo

Aspettava il concerto da circa un anno e il biglietto era stato acquistato con largo anticipo dai genitori,

Era un regalo speciale, un ricordo a cui era profondamente legato e che portava sempre con sé. Ma durante il concerto di Shiva al Palapartenope, un ragazzo di appena 16 anni sarebbe stato vittima di uno scippo: qualcuno gli avrebbe strappato dal collo la catenina con il crocifisso, provocandogli una ferita che ha iniziato a sanguinare.A raccontare l'episodio è il genitore del giovane, che ha affidato a una testimonianza il proprio sfogo e un appello rivolto alle istituzioni, chiedendo maggiore attenzione alla sicurezza durante i grandi eventi musicali.Il concerto atteso da un annoPer il ragazzo quella serata avrebbe dovuto essere un momento di festa. Aspettava il concerto da circa un anno e il biglietto era stato acquistato con largo anticipo dai genitori, che glielo avevano regalato per il compleanno.«Per un genitore fare sacrifici per rendere felici i propri figli è una cosa naturale», racconta il familiare, ricordando l'entusiasmo con cui il figlio aveva atteso l'appuntamento.La serata, però, ha preso una piega completamente diversa. Nel corso del concerto, qualcuno gli avrebbe strappato con violenza la collanina che portava al collo, lasciandogli una ferita sanguinante.Il crocifisso era un regalo di famigliaA rendere ancora più doloroso l'episodio è il valore affettivo dell'oggetto rubato. Non si trattava soltanto di una catenina, ma di un crocifisso regalato al ragazzo tre anni prima, in occasione dell'esame di terza media.«Non era un semplice gioiello: rappresentava un ricordo importante, ma soprattutto era qualcosa a cui mio figlio era profondamente affezionato. Non lo toglieva mai», spiega il genitore.Il giovane si trovava in mezzo alla folla, insieme a un'amica, quando sarebbe avvenuto lo strappo. Nonostante la paura e la violenza del gesto, fortunatamente non ha reagito e non ha cercato di affrontare la persona che lo aveva aggredito.Successivamente ha contattato i genitori, che sono andati a prenderlo al termine del concerto.L'appello dei genitori: «I ragazzi devono poter tornare a casa serenamente»Dopo quanto accaduto, il familiare si interroga sulle condizioni di sicurezza durante gli eventi frequentati da migliaia di giovani, molti dei quali minorenni.«È possibile che dei ragazzi escano di casa felici, con la voglia di trascorrere una bella serata, e debbano tornare a casa con la paura, una ferita e un ricordo così brutto?», è la domanda rivolta alle istituzioni.Il genitore chiede che la vicenda non venga ignorata e che si mantenga alta l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi in cui si svolgono concerti e manifestazioni affollate.«I nostri figli hanno il diritto di divertirsi, di ascoltare la musica che amano e di tornare a casa serenamente, senza paura», conclude.Un appello che nasce dall'esperienza di una famiglia che aveva organizzato quella serata come un regalo e che si è ritrovata a fare i conti con un episodio che, oltre alla ferita fisica, ha lasciato nel ragazzo paura e amarezza.