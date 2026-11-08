LA CADUTA Giù dal cavallo, elisoccorso per salvarlo

La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente dopo la segnalazione dell’emergenza

Attimi di forte apprensione a Punta Tresino, nel territorio comunale di Agropoli, dove si è verificato un grave incidente che ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorritori. Una persona è rimasta coinvolta in una caduta che, stando alle prime ricostruzioni ancora al vaglio, sarebbe avvenuta mentre si trovava a cavallo.L’incidente avrebbe avuto conseguenze particolarmente serie: secondo le informazioni iniziali, infatti, la persona sarebbe precipitata da un’altezza superiore ai cinque metri. Una dinamica che rende necessario fare piena luce sulle circostanze in cui si è verificato l’episodio, soprattutto per comprendere cosa abbia provocato la caduta e come si siano sviluppati i momenti immediatamente precedenti all’impatto.La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente dopo la segnalazione dell’emergenza. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari, impegnati nelle operazioni di assistenza e nella valutazione delle condizioni della persona ferita. Considerata la tipologia dell’evento e la possibile gravità dei traumi riportati, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.L’eliambulanza è stata allertata per raggiungere la zona di Punta Tresino e consentire, qualora le condizioni cliniche lo rendessero necessario, un trasferimento tempestivo verso una struttura ospedaliera attrezzata. Le operazioni di soccorso si sono concentrate sulla stabilizzazione della persona coinvolta e sulla gestione dell’emergenza.Restano ancora diversi aspetti da chiarire. Al momento non sono disponibili informazioni definitive sull’identità della persona, sulle sue condizioni di salute e sull’esatta dinamica dell’accaduto. Le prime indicazioni parlano di una caduta da cavallo, ma sarà necessario ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.L'episodio ha suscitato apprensione nell'area di Punta Tresino, dove l'intervento dei mezzi di emergenza ha richiamato l'attenzione sulla gravità della situazione. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, quando potranno emergere elementi più precisi sull'incidente e sulle condizioni della persona soccorsa.