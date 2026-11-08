IL COLPO Gioielleria svaligiata, recuperata la refurtiva

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i tre avrebbero agito con il volto coperto e utilizzando attrezzi da scasso

Un colpo in gioielleria nel cuore della notte, la fuga a bordo di un’auto rubata e il tentativo di trasferire il bottino su un secondo veicolo per far perdere le proprie tracce. Si è conclusa con tre arresti l’attività dei carabinieri che ha portato all’individuazione dei presunti responsabili del furto commesso intorno alle 3 di ieri a Caivano. In manette sono finiti un ragazzo di 15 anni, residente a Frignano, e due uomini di 43 e 28 anni, entrambi di Caivano.I tre sono stati arrestati in flagranza con le ipotesi di reato di furto aggravato in concorso e condotte relative al riciclaggio. L’intervento ha consentito di recuperare l’intero bottino sottratto all’attività commerciale, per un valore stimato di circa 22mila euro, oltre ad altra merce ritenuta proveniente da ulteriori furti.L’indagine, tuttavia, non si ferma al raid di Caivano. Gli investigatori stanno verificando un possibile collegamento tra il gruppo e il furto avvenuto la notte precedente ai danni della gioielleria Fabozzi Oro, in via Gramsci, a Santa Maria Capua Vetere. Le modalità dei due episodi presenterebbero infatti alcune somiglianze.Il colpo alle 3 e la fuga con un’Audi rubataSecondo la ricostruzione dei carabinieri, i tre avrebbero agito con il volto coperto e utilizzando attrezzi da scasso. Dopo aver forzato la saracinesca della gioielleria di Caivano, sarebbero riusciti a entrare nei locali e a impossessarsi di monili in oro e altri oggetti preziosi, per un valore complessivo di circa 22mila euro.Terminato il furto, il gruppo si sarebbe allontanato a bordo di un’Audi S3 grigia. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che l’automobile era stata rapinata a una donna il 31 ottobre nel Casertano. Per rendere più difficile l’identificazione del veicolo, inoltre, erano state applicate targhe risultate rubate.A ricostruire gli spostamenti dei sospettati sono stati i carabinieri della Stazione di Macerata Campania e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, diretta dal capitano Vincenzo Del Latte. L’attività investigativa, sviluppata anche sulla base di precedenti accertamenti, ha consentito ai militari di seguire il gruppo fino a un immobile situato a Castel Volturno.Il trasferimento della refurtiva e il tentativo di fugaÈ proprio nell’area dell’immobile che i carabinieri avrebbero notato un passaggio ritenuto particolarmente significativo: il trasferimento della refurtiva dall’Audi S3 a una Opel Astra. Un’operazione che, secondo gli investigatori, sarebbe stata finalizzata a nascondere il bottino e rendere più complicata la ricostruzione dei movimenti del gruppo.Quando i militari sono intervenuti, i tre avrebbero tentato di scappare a piedi, cercando riparo nella vegetazione circostante. Le ricerche hanno permesso di rintracciare tutti i sospettati in luoghi diversi. Il minorenne è stato individuato nella propria abitazione a Frignano, mentre i due maggiorenni sono stati bloccati all’interno di una roulotte nel campo nomadi di Caivano, dove avrebbero cercato di nascondersi.Le successive perquisizioni hanno portato al recupero dell’intero bottino della gioielleria di Caivano. I carabinieri hanno trovato anche altri monili e centinaia di pacchetti di sigarette, ritenuti provento di due furti commessi nella stessa notte ai danni di una gioielleria e di una tabaccheria tra Ruviano e i comuni limitrofi. La merce recuperata è stata restituita ai rispettivi proprietari.Sotto esame anche il raid alla Fabozzi OroTra gli aspetti ancora da chiarire c’è l’eventuale coinvolgimento degli arrestati nel furto alla gioielleria Fabozzi Oro di Santa Maria Capua Vetere, avvenuto nella notte precedente. In quel caso, quattro persone con il volto coperto avevano preso di mira l’attività commerciale, utilizzando anche loro un’Audi grigia, modello A3, con targhe rubate.La banda aveva infranto la vetrina e sottratto alcuni orologi e bracciali in argento. Uno dei componenti avrebbe svolto il ruolo di vedetta all’esterno del negozio, mentre gli altri agivano all’interno. Durante la fuga parte degli oggetti rubati era stata abbandonata. L’arrivo tempestivo della Polizia aveva costretto i responsabili ad allontanarsi.La presenza di un’Audi grigia con targhe rubate, insieme alle modalità notturne dei due colpi, rappresenta una delle principali analogie sulle quali si stanno concentrando gli investigatori. Al momento, però, il possibile collegamento resta da verificare. Gli accertamenti proseguono anche per individuare eventuali complici e stabilire se il gruppo possa essere coinvolto in altri furti commessi tra il Casertano e l’area di Caivano.Sequestrati i veicoli e gli strumenti utilizzatiNel corso dell’operazione sono stati sequestrati i due veicoli, gli arnesi da scasso, gli indumenti presumibilmente utilizzati per travisare i volti e alcuni telefoni cellulari. Il materiale sarà sottoposto agli accertamenti investigativi per ricostruire ulteriormente le attività del gruppo e verificare eventuali responsabilità in altri episodi.Al termine delle operazioni, i due maggiorenni sono stati condotti nella casa circondariale di Napoli Poggioreale, mentre il 15enne è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Tutti restano a disposizione delle rispettive autorità giudiziarie.Per i tre indagati, nei cui confronti sono state formulate le ipotesi di reato contestate, vale allo stato il principio della presunzione di innocenza: le responsabilità dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento.