LO SPEAKER Gianni Simioli in ospedale, il messaggio ai suoi ascoltatori

Il noto conduttore radiofonico ha affidato ai social un messaggio nel quale ha raccontato di aver attraversato un momento delicato

Il conduttore radiofonico ha raccontato sui social di aver affrontato un piccolo problema di salute, rassicurando chi si era preoccupato per lui. Dal Pineta Grande ha dedicato un pensiero al personale sanitario e condannato le aggressioni negli ospedali.Il messaggio per tranquillizzare chi lo segueUn problema di salute lo ha portato in ospedale, ma Gianni Simioli ha voluto rassicurare personalmente il suo pubblico. Il noto conduttore radiofonico ha affidato ai social un messaggio nel quale ha raccontato di aver attraversato un momento delicato, senza però fornire ulteriori dettagli sulle proprie condizioni.«Care amiche e cari amici, ho sentito il vostro immenso affetto in un momento in cui ho dovuto affrontare un piccolo problema di salute. Sto bene e grazie di cuore per il vostro sincero affetto», ha scritto, ringraziando quanti gli hanno manifestato vicinanza.Il messaggio è stato pubblicato dall'ospedale Pineta Grande, dove si trova il conduttore.Il ringraziamento a chi lavora negli ospedaliNel suo intervento, Simioli ha scelto di andare oltre il racconto personale, dedicando gran parte delle sue parole a medici e infermieri. Un tema al quale, ha ricordato, ha sempre riservato attenzione anche attraverso il proprio lavoro radiofonico.L'esperienza vissuta in prima persona lo ha spinto a ribadire l'importanza del rispetto verso chi opera ogni giorno nella sanità e si impegna per assistere i pazienti.La condanna delle aggressioni al personale sanitarioIl conduttore ha richiamato anche gli episodi di violenza che coinvolgono strutture sanitarie e mezzi di soccorso, citando le aggressioni ai pronto soccorso e alle ambulanze.«Avere rispetto di donne e uomini che fanno l’impossibile per la nostra salute. E quanto è folle poi leggere che un pronto soccorso è stato assaltato. Oppure un’autoambulanza», ha osservato.Da qui l'invito a prestare maggiore attenzione al valore del Servizio sanitario nazionale e a non sottovalutare il contributo di chi ne garantisce il funzionamento.«L'affetto è la cura migliore»Simioli ha inoltre espresso una riflessione sul finanziamento della sanità pubblica, richiamando la responsabilità collettiva e criticando chi evade le tasse senza contribuire al sistema sanitario.Il suo messaggio si è infine allargato a chi sta affrontando una malattia, direttamente o accanto a un familiare. Un pensiero di vicinanza a pazienti e persone care, accompagnato da una frase che riassume il senso del suo intervento: «L'affetto è la cura migliore».