L'INCIDENTE Gianmarco muore investito in Vespa, denunciata la ragazza scappata

Le immagini delle telecamere e le testimonianze raccolte sul posto hanno permesso agli agenti di risalire all’auto coinvolta nell’incidente mortale

Gianmarco Emiliani viaggiava su una Vespa quando si è scontrato con una Toyota Aygo X. La conducente si sarebbe allontanata senza fermarsi: rintracciata grazie alle telecamere e alle testimonianze, si è poi presentata alla Polizia Locale.Le immagini delle telecamere e le testimonianze raccolte sul posto hanno permesso agli agenti di risalire all’auto coinvolta nell’incidente mortale avvenuto a Roma, in via del Foro Italico. Per la morte di Gianmarco Emiliani, 24 anni, è stata denunciata una giovane italiana di 21 anni, che si trovava alla guida della vettura e che, secondo quanto ricostruito, dopo l’impatto si sarebbe allontanata senza prestare soccorso.Lo scontro all'altezza del civico 430L'incidente si è verificato ieri, all'altezza del numero 430 di via del Foro Italico, lungo la carreggiata in direzione San Giovanni. A entrare in collisione sono stati una Piaggio Vespa, condotta dal ventiquattrenne romano, e una Toyota Aygo X.Per Emiliani lo schianto si è rivelato fatale. La conducente dell'automobile, invece, non si sarebbe fermata dopo l'urto, facendo perdere inizialmente le proprie tracce.Le indagini e il riconoscimento dell'autoGli accertamenti sono stati avviati subito dagli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Il primo obiettivo è stato ricostruire la sequenza dell'incidente e individuare il mezzo che aveva lasciato il luogo dello scontro.Gli investigatori hanno esaminato i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona e raccolto le testimonianze. Gli elementi acquisiti hanno consentito di identificare la Toyota Aygo X ritenuta coinvolta nell'incidente.La giovane si presenta agli agentiMentre le verifiche erano ancora in corso, nella serata di ieri la ventunenne si è presentata spontaneamente negli uffici della Polizia Locale del II Gruppo Parioli.Al termine degli accertamenti è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per le ipotesi di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. La Toyota Aygo X è stata sottoposta a sequestro.Gli agenti proseguono gli approfondimenti per definire con precisione la dinamica dell'impatto e chiarire tutti gli elementi che hanno portato alla morte del giovane motociclista. Le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti.