RICERCHE Georgia scomparsa in Campania da 10 giorni: ritrovata l'auto

Al momento non sono note le ragioni dell'allontanamento né ci sono elementi certi che consentano di ricostruire gli spostamenti della 42enne

Proseguono e si ampliano le ricerche di Georgia Ghignoli, 42 anni, scomparsa da Ottati, piccolo centro in provincia di Salerno alle pendici dei monti Alburni, tra l'8 e il 9 novembre. Le operazioni si sono concentrate inizialmente nella zona in cui è stata individuata la sua automobile, una Fiat Doblò, lasciata parcheggiata in un'area picnic nel territorio di Controne.Da questo pomeriggio sono impegnati sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Salerno, intervenuti su richiesta dei carabinieri di Castelcivita dopo la denuncia presentata dal marito della donna. La Prefettura ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.Un dispositivo di ricerca con circa venti operatoriAlle attività partecipano la squadra del distaccamento di Agropoli e l'elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco. Il dispositivo comprende circa venti unità specializzate, tra cui personale esperto in topografia applicata al soccorso, operatori dell'Unità di Crisi Locale con Sala operativa mobile, unità cinofile e specialisti del nucleo Speleo alpino fluviale.Sono coinvolti anche i soccorritori acquatici, mentre i droni vengono utilizzati per osservare dall'alto le aree da controllare e raggiungere punti difficilmente accessibili.Le perlustrazioni si estendono verso la foce del SeleDopo i primi sopralluoghi nell'area picnic dove è stata trovata la Fiat Doblò, il raggio delle ricerche è stato progressivamente allargato. Le squadre stanno perlustrando anche la zona della foce del Sele, con particolare attenzione alle insenature e ai tratti più impervi del territorio.Al momento non sono note le ragioni dell'allontanamento né ci sono elementi certi che consentano di ricostruire gli spostamenti della 42enne dopo la scomparsa.L'appello della madre e la denuncia del maritoNei giorni scorsi la madre di Georgia ha diffuso un appello attraverso Internet per favorire il ritrovamento della figlia. Il marito ha invece formalizzato la denuncia ai carabinieri. La famiglia è assistita dall'associazione Penelope Campania ODV, impegnata nel supporto ai familiari delle persone scomparse.Georgia Ghignoli è alta circa 1 metro e 65, pesa intorno ai 65 chili, ha capelli castani e occhi verdi. Chiunque abbia informazioni utili sulle sue ultime ore o sui suoi possibili spostamenti può rivolgersi alle forze dell'ordine.