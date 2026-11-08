LADRI Furto nel centro per l'ingrosso, presi in due

Le verifiche avviate immediatamente dopo l’intervento hanno consentito agli agenti di ricostruire gli spostamenti del veicolo utilizzato per la fuga

Tentato furto ai danni di un’attività commerciale di generi alimentari nella zona del casello autostradale di Avellino Est. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di bloccare uno dei presunti responsabili e di rintracciare successivamente il complice, che si era allontanato in auto dopo il tentativo di sottrarre alcuni prodotti di valore.L’episodio si è verificato in via Variante Est, lungo la strada statale 7-bis. A far scattare l’allarme è stato il titolare dell’ingrosso alimentare, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Avellino sono arrivati rapidamente sul posto, riuscendo a individuare e fermare un uomo di 35 anni, cittadino georgiano residente a Napoli.Secondo la ricostruzione degli investigatori, il trentacinquenne avrebbe tentato poco prima di portare via alcuni prodotti caratterizzati da un valore commerciale significativo. Non avrebbe agito da solo: insieme a lui ci sarebbe stato un complice che, subito dopo, si sarebbe allontanato a bordo di un’automobile presa a noleggio a Napoli.Le ricerche del complice e il ritrovamento degli arnesiIl primo uomo è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino con l’accusa di tentato furto aggravato.Le verifiche avviate immediatamente dopo l’intervento hanno consentito agli agenti di ricostruire gli spostamenti del veicolo utilizzato per la fuga. L’attività investigativa ha portato all’individuazione dell’auto in un quartiere periferico del capoluogo irpino.Alla guida c’era un altro cittadino georgiano, di 30 anni, anch’egli residente a Napoli. Durante il controllo, all’interno dell’abitacolo sono stati trovati oggetti ritenuti idonei allo scasso. Per questo motivo, il secondo uomo è stato denunciato alla Procura di Avellino per il reato di porto di oggetti atti ad offendere, secondo la contestazione riportata dalla Questura.Foglio di via per entrambiOltre alle denunce, nei confronti dei due cittadini georgiani è stato adottato un ulteriore provvedimento amministrativo. Il questore di Avellino ha infatti emesso nei loro confronti il foglio di via obbligatorio.L’intervento della Squadra Volante e i successivi accertamenti hanno quindi consentito di identificare entrambi gli uomini e di ricostruire il loro presunto coinvolgimento nell’episodio avvenuto nell’ingrosso alimentare. Saranno ora gli ulteriori sviluppi giudiziari a fare chiarezza sulle responsabilità contestate.