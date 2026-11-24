IL METEO Freddo in arrivo sull'Italia

La perturbazione porterà piogge abbondanti, nevicate intense sull'arco alpino e un progressivo rinforzo dei venti

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sull'Italia. Dopo una giornata di martedì ancora relativamente tranquilla su gran parte della Penisola, le condizioni meteorologiche sono destinate a peggiorare sensibilmente a partire da mercoledì, quando correnti instabili provenienti dal Nord Atlantico favoriranno la formazione di una vasta area depressionaria sottovento alle Alpi, tra il Mar Ligure e l'alto Tirreno.La perturbazione porterà piogge abbondanti, nevicate intense sull'arco alpino e un progressivo rinforzo dei venti. Tra venerdì e sabato la circolazione depressionaria dovrebbe poi spostarsi verso sud-est, trasformandosi in una configurazione fredda sull'Adriatico, con l'ingresso di Bora e Grecale sulle regioni adriatiche e meridionali.A delineare l'evoluzione è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che prevede una settimana caratterizzata da precipitazioni significative e condizioni invernali soprattutto sulle zone montane. Sulle Alpi gli accumuli potrebbero raggiungere i 30-50 centimetri, con punte di 60-80 centimetri alle quote superiori ai 1.800-2.000 metri.Martedì, prime precipitazioni sulle regioni occidentaliLa giornata di martedì sarà ancora in prevalenza asciutta. Nelle prime ore del mattino il cielo si presenterà soleggiato o velato su gran parte del Centro-Nord e sulle Isole Maggiori. Una maggiore instabilità interesserà invece la Calabria meridionale, dove sono previste piogge sparse con accumuli compresi tra 5 e 10 millimetri nelle 24 ore.Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà a partire dai settori occidentali, accompagnata da deboli precipitazioni sulle coste della Toscana, con quantitativi stimati tra 2 e 5 millimetri. In serata fenomeni analoghi potranno interessare anche Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e pianure del Veneto.Con il peggioramento tornerà anche la neve sulle montagne del Nord-Ovest. In Valle d'Aosta e sulle Alpi piemontesi i fiocchi sono attesi oltre gli 800-1.000 metri, con accumuli inizialmente contenuti tra 5 e 10 centimetri. Durante la notte la quota neve potrà abbassarsi ulteriormente, fino a 500-700 metri sul Piemonte occidentale. Non sono invece previste nevicate sulle restanti aree alpine e sugli Appennini.Venti e mari: prime raffiche sulle costeSul fronte dei venti, al mattino Maestrale e Tramontana soffieranno con intensità sostenuta lungo le coste della Sicilia, della Calabria e del Salento, con raffiche comprese tra 40 e 50 chilometri orari. La ventilazione tenderà tuttavia ad attenuarsi rapidamente già nel corso della mattinata.Dal pomeriggio i venti si disporranno da sud-est sul Mar Ligure e sull'Arcipelago Toscano, con intensità debole o moderata e raffiche tra 20 e 30 chilometri orari.Il Tirreno meridionale e lo Ionio saranno molto mossi nelle prime ore della giornata, con onde comprese tra 1,5 e 2,5 metri. Dal pomeriggio il moto ondoso diminuirà, portando i due bacini a condizioni di mare mosso, con onde tra 1 e 1,5 metri. Sugli altri mari sono attese condizioni generalmente poco mosse o localmente mosse.Temperature in calo e gelate al NordLe temperature minime saranno in diminuzione su gran parte del territorio nazionale. Le condizioni più fredde si registreranno sulle pianure del Nord-Ovest e nelle aree interne del Nord-Est, dove i valori potranno scendere tra -1 e 3 gradi, favorendo diffuse gelate nelle prime ore del mattino.Lungo le coste dell'Adriatico settentrionale sono attesi valori tra 5 e 8 gradi, mentre nelle zone interne del Centro e sull'Appennino meridionale le minime oscilleranno tra 2 e 6 gradi. Più miti le condizioni lungo i litorali del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, con temperature comprese tra 8 e 15 gradi.Le massime raggiungeranno 8-10 gradi al Nord-Ovest e 10-12 gradi al Nord-Est. Nelle aree interne del Centro e del Sud si prevedono valori tra 11 e 14 gradi, mentre sulle coste centrali si potranno toccare i 14-17 gradi. Sui litorali meridionali e sulle Isole Maggiori le temperature potranno arrivare a 16-20 gradi.Mercoledì arriva il vortice: piogge intense anche in CampaniaIl vero cambiamento è atteso da mercoledì, quando la circolazione depressionaria porterà condizioni di maltempo già dalle prime ore del giorno al Nord e sulle regioni tirreniche. Nel corso della serata le precipitazioni si estenderanno anche alla Campania.Gli accumuli potranno risultare particolarmente significativi: sono previsti tra 30 e 50 millimetri di pioggia in 24 ore, con picchi localmente compresi tra 70 e 90 millimetri. Le aree maggiormente interessate saranno la Liguria di Levante, l'Alta Toscana, i settori prealpini tra Lombardia e Veneto e la fascia pedemontana del Friuli.Piogge più sparse interesseranno anche la Sardegna e le regioni centrali adriatiche, con quantitativi stimati tra 10 e 20 millimetri. Fenomeni più isolati sono invece attesi sul versante ionico e sulla Sicilia meridionale, dove gli accumuli dovrebbero rimanere contenuti tra 1 e 5 millimetri.Neve abbondante sulle Alpi: accumuli fino a 80 centimetriTra mercoledì e giovedì le precipitazioni nevose interesseranno in maniera consistente tutto l'arco alpino. La quota neve varierà in base alle zone: in Piemonte i fiocchi potranno scendere fino a 500-700 metri, mentre in Valle d'Aosta, sulle Alpi lombarde e nelle vallate interne dell'Alto Adige la quota sarà compresa tra 800 e 1.000 metri.Sulle Prealpi venete e sulle Alpi friulane la neve è attesa invece a partire dai 1.000-1.200 metri.Gli accumuli previsti sono importanti: tra 30 e 50 centimetri sulle aree interessate, con punte che potranno raggiungere i 60-80 centimetri oltre i 1.800-2.000 metri di altitudine.Diversa la situazione sugli Appennini, dove il richiamo di correnti meridionali più miti manterrà la quota neve decisamente più alta. I fiocchi sono attesi soltanto sulle vette oltre i 1.700-2.000 metri, con accumuli più contenuti, nell'ordine di 5-10 centimetri.Scirocco e Libeccio in rinforzo: raffiche fino a 90 km/hIl peggioramento sarà accompagnato anche da una marcata intensificazione dei venti. Scirocco e Libeccio tenderanno a rinforzare, ruotando nel pomeriggio dai quadranti occidentali sui bacini di ponente.Sul Mar Ligure, sul Tirreno, sulla Sardegna, lungo le regioni tirreniche e sui crinali appenninici le raffiche potranno raggiungere i 60-80 chilometri orari, con punte locali fino a 80-90 chilometri orari. Sull'Adriatico prevarrà invece uno Scirocco sostenuto, con raffiche comprese tra 50 e 60 chilometri orari.Anche le condizioni del mare peggioreranno sensibilmente. I bacini occidentali e meridionali potranno risultare agitati, con onde tra 2,5 e 3,5 metri. Sul Mar Ligure, sul Mare di Sardegna e sul Tirreno centro-settentrionale il moto ondoso potrà diventare molto intenso, con onde comprese tra 3,5 e 4,5 metri. L'Adriatico sarà invece mosso o molto mosso, con onde tra 1,5 e 2,5 metri.La fase perturbata proseguirà poi con lo spostamento del vortice verso l'Adriatico tra venerdì e sabato. L'ingresso di correnti più fredde porterà Bora e Grecale sulle regioni adriatiche e al Sud, segnando un ulteriore cambiamento della situazione meteorologica e un ritorno a condizioni decisamente più invernali.