MALTEMPO Frane e cancelli divelti in Campania: persone messe in salvo

Le richieste di soccorso hanno cominciato ad aumentare durante la notte, raggiungendo il momento di maggiore intensità intorno alle 3

Una notte di pioggia battente e vento intenso ha lasciato pesanti conseguenze in diverse zone della Campania. Il territorio più colpito è quello della provincia di Salerno, dove i vigili del fuoco sono impegnati da ore in una lunga serie di interventi per fronteggiare allagamenti, cedimenti del terreno, alberi caduti e strutture danneggiate dalle raffiche.Le richieste di soccorso hanno cominciato ad aumentare durante la notte, raggiungendo il momento di maggiore intensità intorno alle 3 del mattino. Con il passare delle ore le situazioni di emergenza si sono moltiplicate, interessando sia i centri urbani sia le aree collinari e costiere.Salerno e Cava de' Tirreni: case invase dall'acqua e strade sommerse dal fangoTra le prime zone a registrare disagi c'è quella collinare di Giovi, a Salerno. In diversi appartamenti l'acqua è riuscita a penetrare all'interno delle abitazioni, rendendo necessario l'intervento dei soccorritori.Situazione particolarmente delicata anche a Cava de' Tirreni, dove sono stati segnalati tre distinti episodi di dissesto. In tutti i casi il materiale proveniente dai versanti, composto da terra e fango, ha raggiunto la carreggiata, creando ostacoli alla circolazione. Non risultano persone coinvolte.A Pellezzano, invece, il cedimento del terreno in località Grotte ha interessato parzialmente anche la linea ferroviaria. Si sono registrati smottamenti pure a Baronissi: uno ha abbattuto il cancello di accesso a un'abitazione, impedendo ai residenti di uscire, mentre un secondo movimento franoso è stato segnalato in via Maggiore, nella frazione Sava.Costiera amalfitana, attenzione agli smottamenti lungo la stataleLe conseguenze delle precipitazioni hanno raggiunto anche la Costiera amalfitana. A Maiori sono stati segnalati movimenti franosi lungo la strada statale, mentre un ulteriore episodio ha interessato il tratto di Tordigliano, nel territorio di Vico Equense.In quest'ultima località si è verificato un dilavamento di materiale sulla carreggiata dell'Amalfitana. Il Comune di Positano ha diffuso un avviso invitando gli automobilisti alla massima cautela e raccomandando di non percorrere il tratto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.A Vibonati una famiglia bloccata in casa, a Mercato San Severino albero sull'ambulanzaNel Golfo di Policastro, a Vibonati, i vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti per raggiungere una famiglia, con bambini, rimasta intrappolata nella propria abitazione a causa dell'allagamento.Altri problemi sono stati registrati nella Valle dell'Irno, soprattutto tra Fisciano e Mercato San Severino. Proprio in quest'ultimo comune, un albero è precipitato all'interno del perimetro dell'ospedale, finendo contro un'ambulanza e un'automobile privata. La caduta ha inoltre ostruito parzialmente l'accesso al pronto soccorso. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per rimuovere il tronco e liberare il passaggio.A Pontecagnano Faiano, lungo la fascia costiera, alcune abitazioni sono state raggiunte dall'acqua dopo la fuoriuscita di un corso d'acqua che risultava ostruito. Numerose anche le segnalazioni per infiltrazioni negli edifici e carreggiate allagate.Vento forte nell'Agro Nocerino e temporali sul PartenioLe raffiche hanno provocato danni anche nell'Agro Nocerino Sarnese. In diversi punti si sono verificati distacchi di tetti e coperture, mentre alcuni tralicci sono stati segnalati in condizioni di instabilità, con il rischio di ulteriori cedimenti.Il maltempo ha investito anche Napoli, dove si sono abbattute precipitazioni particolarmente intense accompagnate da forti raffiche.In Irpinia, sul massiccio del Partenio, ai temporali si è aggiunta la grandine. L'Osservatorio meteorologico di Montevergine ha rilevato venti molto intensi, con velocità superiori ai 50 nodi sui crinali. Dalla mezzanotte, nella zona dell'osservatorio, sono stati misurati 15,2 millimetri di pioggia.Allerta gialla per 24 ore in tutta la regioneA fronte del quadro di criticità, la Protezione civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo di livello giallo, entrata in vigore alle 6 di questa mattina e valida per le successive 24 ore.Le squadre di soccorso continuano a gestire le numerose richieste di intervento, mentre le condizioni del territorio restano sotto osservazione. La situazione richiede particolare attenzione soprattutto nei punti esposti a frane, allagamenti e caduta di alberi o coperture, con prudenza negli spostamenti e lungo i tratti stradali interessati dal dissesto.