L'ALLERTA Frana per il maltempo: famiglie bloccate in casa

L'avviso segnala possibili criticità legate alle precipitazioni, con rischi di frane, caduta massi, colate di fango, allagamenti e ruscellamenti superficiali

Una frana si è verificata in via Rotondella, nel quartiere Chiaiano, a Napoli, mentre sulla città si abbattevano piogge intense e forti raffiche di vento. Lo smottamento ha provocato difficoltà di accesso ad alcune abitazioni e, secondo le prime informazioni, alcune persone sarebbero rimaste bloccate all'interno delle proprie case.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella verifica delle condizioni del terreno. Al momento non risultano segnalazioni di persone ferite, mentre proseguono gli accertamenti per valutare eventuali ulteriori rischi per gli edifici e per chi vive nella zona.Maltempo a Napoli, allerta arancione fino a giovedìLa frana si è verificata nel corso di una fase di forte maltempo che sta interessando Napoli e gran parte della Campania. La Protezione civile regionale ha innalzato il livello di allerta meteo ad arancione, con validità fino alle ore 14 di giovedì 26 novembre.L'avviso segnala possibili criticità legate alle precipitazioni, con rischi di frane, caduta massi, colate di fango, allagamenti e ruscellamenti superficiali. Un nubifragio improvviso si è abbattuto sulla città e su diversi comuni della provincia, provocando numerosi disagi alla circolazione.Tra le aree maggiormente colpite vengono segnalate Marano, Giugliano, Casoria e Afragola, dove si sono registrati allagamenti stradali e pesanti ripercussioni sul traffico.Chiaiano, una zona già interessata da fenomeni franosiLa strada vicinale Rotondella ricade nel quartiere Chiaiano, nell'ambito territoriale dell'VIII Municipalità. Si tratta di un'area già indicata nella pianificazione comunale tra quelle interessate in passato da fenomeni franosi.Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso. La situazione resta sotto osservazione anche in considerazione delle precipitazioni previste nelle prossime ore, che potrebbero incidere ulteriormente sulle condizioni del terreno.Resta quindi alta l'attenzione nella zona, mentre proseguono le verifiche per garantire la sicurezza dei residenti e valutare le conseguenze dello smottamento sulla viabilità e sull'accessibilità delle abitazioni.