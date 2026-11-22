TERREMOTO Forte scossa al Sud superiore a magnitudo 4

Le prime informazioni disponibili non riportano conseguenze per la popolazione né danni a edifici

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha fatto tremare la Calabria nella serata di ieri. Il sisma, registrato alle 22:58, ha avuto epicentro nel territorio di Capistrano, in provincia di Vibo Valentia, ed è stato avvertito in diverse zone della regione.Secondo i dati rilevati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'ipocentro è stato localizzato a 38 chilometri di profondità. Una profondità che non ha impedito alla scossa di essere percepita distintamente da numerosi residenti.Le segnalazioni da diverse provinceLe testimonianze sono arrivate soprattutto dal Vibonese, ma le segnalazioni si sono moltiplicate anche in altre aree della Calabria. Il movimento tellurico è stato avvertito nel Lametino e nel Catanzarese, con segnalazioni giunte anche dalla provincia di Cosenza.Nessun danno segnalato al momentoLe prime informazioni disponibili non riportano conseguenze per la popolazione né danni a edifici o infrastrutture. La situazione resta comunque da monitorare dopo la scossa che ha interessato un'ampia porzione del territorio regionale.