IL SETTORE Fiume Sarno, le aziende conserviere lavorano insieme per eliminare i veleni

La prima fase del piano sarà dedicata alla conoscenza puntuale della situazione degli stabilimenti presenti nel bacino

Il risanamento del fiume Sarno non può essere affrontato individuando un unico responsabile, ma richiede un intervento coordinato su tutte le fonti di inquinamento e sulle carenze infrastrutturali del territorio. È la posizione da cui parte ANICAV, l'Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, che ha presentato un programma triennale per contribuire alla tutela del bacino fluviale e dell'area dell'Agro Sarnese-Nocerino.Il progetto, denominato «Il Sarno siamo anche noi», coprirà il periodo 2027-2029 e punta a trasformare la disponibilità delle imprese conserviere in un insieme di impegni misurabili. L'associazione riconosce infatti che anche il comparto deve contribuire al miglioramento delle condizioni ambientali, pur contestando l'idea che l'industria di trasformazione del pomodoro possa essere considerata la principale causa dell'inquinamento.Secondo ANICAV, le aziende lavorano il pomodoro fresco senza utilizzare elementi chimici nel processo di trasformazione e senza produrre scarichi di rifiuti pericolosi. Una ricostruzione che, per l'associazione, deve essere inserita in un quadro più ampio, nel quale incidono anche gli scarichi civili, le attività agricole, le lavorazioni industriali e le insufficienze della rete fognaria e degli impianti di depurazione.Il censimento di circa 50 aziende prima della campagna 2027La prima fase del piano sarà dedicata alla conoscenza puntuale della situazione degli stabilimenti presenti nel bacino. ANICAV prevede un censimento ambientale di circa 50 imprese conserviere, da completare prima dell'avvio della campagna di trasformazione del 2027.Parallelamente verrà realizzato uno studio sulle condizioni del fiume Sarno, così da mettere in relazione i dati relativi agli impianti produttivi con lo stato complessivo del corso d'acqua. Le informazioni confluiranno in una banca dati di settore, destinata a raccogliere elementi sugli scarichi, sull'efficienza dei sistemi di trattamento e sulle eventuali anomalie riscontrate durante i periodi di maggiore attività.Il programma sarà sviluppato con il contributo di un partner scientifico e della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari di Parma. Un Comitato tecnico-scientifico avrà il compito di stabilire i criteri di analisi e verificare la validità dei dati raccolti.L'intenzione è evitare valutazioni generiche e arrivare a una ricostruzione documentata delle diverse componenti che incidono sulla qualità delle acque. I risultati saranno sottoposti anche a verifiche indipendenti e diffusi in forma aggregata, senza escludere la pubblicazione di eventuali criticità. È previsto un Rapporto ambientale annuale per rendere conto dei progressi e degli interventi realizzati.Meno acqua negli scarichi e formazione del personaleAccanto alla fase di monitoraggio, il piano prevede azioni direttamente rivolte agli stabilimenti. Le verifiche dovranno consentire di individuare gli impianti che necessitano di miglioramenti e le fasi produttive sulle quali intervenire per ridurre l'impatto ambientale.Tra gli obiettivi figurano il recupero e il riutilizzo delle acque impiegate nella lavorazione, la diminuzione dei quantitativi scaricati e una gestione più efficiente dei flussi durante i picchi della campagna conserviera. Il programma comprende anche attività formative rivolte ai lavoratori, per diffondere procedure e comportamenti più attenti alla tutela ambientale.Gli impegni delle aziende dovrebbero essere raccolti in un codice di condotta condiviso. ANICAV intende inoltre valutare l'introduzione di una Qualifica Ambientale su base volontaria, che possa attestare l'adesione delle imprese a determinati standard.La questione delle terre di primo lavaggioUn capitolo specifico riguarda il terreno che viene separato dai pomodori nelle prime fasi di lavorazione, prima che il prodotto entri negli impianti. Si tratta delle cosiddette terre di primo lavaggio, il cui smaltimento rappresenta un aspetto rilevante per le aziende.L'associazione sta lavorando affinché anche in Campania questo materiale possa essere riconosciuto come sottoprodotto, riducendo così la quantità destinata alle discariche. La proposta, tuttavia, dovrebbe procedere insieme a un intervento rivolto al settore agricolo: ANICAV ritiene necessario sensibilizzare i produttori affinché la raccolta del pomodoro avvenga con una presenza molto più contenuta di terra.La riduzione del materiale da separare negli stabilimenti consentirebbe infatti di affrontare il problema già a monte del processo industriale.Depuratori e reti fognarie, il confronto con Regione e GORIPer l'associazione, però, gli interventi delle imprese non possono produrre risultati duraturi se non vengono accompagnati dal completamento delle infrastrutture pubbliche. Nel bacino del Sarno, sottolinea ANICAV, persistono carenze nel sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue: tra le opere ancora mancanti viene indicato il depuratore di Poggiomarino, mentre alcune aree industriali non risultano ancora collegate alle reti fognarie.Il piano prevede quindi di promuovere un confronto con la Regione Campania, l'Ente Idrico Campano e GORI, con l'obiettivo di accelerare il completamento dei collettamenti e il potenziamento degli impianti di depurazione. Tra le priorità viene indicato anche il depuratore di Angri.ANICAV chiede che per questi interventi siano individuati scadenze precise e soggetti responsabili, coinvolgendo anche le amministrazioni comunali e le comunità che vivono nel territorio interessato.De Angelis: «Il risanamento del Sarno è una priorità per la filiera»A illustrare le ragioni dell'iniziativa è Giovanni De Angelis, direttore generale di ANICAV, che considera la tutela del fiume una condizione importante anche per il futuro economico del comparto conserviero.«Con questo Piano ci assumiamo fino in fondo la nostra parte di responsabilità nel risanamento e puntiamo a risolvere il problema attraverso azioni concrete e risultati verificabili», afferma De Angelis. Il direttore generale ricorda il peso economico della filiera, che in Campania, considerando anche l'indotto diretto, supera i 5 miliardi di euro e garantisce oltre 20mila posti di lavoro, tra occupazione stabile e stagionale.«Il pomodoro racconta il nostro territorio nel mondo: tutelare l'ambiente in cui operiamo significa tutelare il valore della nostra filiera. Per questo il risanamento del Sarno è un nostro interesse prioritario», aggiunge, ricordando gli investimenti già effettuati dalle imprese nella depurazione e nel riutilizzo delle acque.De Angelis invita infine a evitare letture che attribuiscano il problema a un solo settore produttivo. Un approccio di questo tipo, sostiene, rischierebbe di trascurare le carenze strutturali e di rallentare la ricerca di soluzioni efficaci.La sfida, secondo l'associazione, è costruire una strategia comune nella quale responsabilità industriali, infrastrutture pubbliche e comportamenti delle altre attività presenti nel bacino concorrano allo stesso obiettivo: migliorare le condizioni del Sarno e proteggere un territorio nel quale ambiente, occupazione e produzione agroalimentare sono strettamente legati.