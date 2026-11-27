LE OPERE Fiume inquinato, sequestro nel cantiere dell'Alta velocità

La misura interessa esclusivamente il settore del cantiere nel quale sono state riscontrate le difformità e la connessa area di deposito

Sequestro preventivo d’urgenza in una parte del cantiere della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, nel territorio di Campagna, in provincia di Salerno. Il provvedimento, emesso dalla Procura di Salerno, riguarda il lotto 1A Battipaglia-Romagnano e l’area destinata al deposito delle terre e rocce da scavo provenienti dalle lavorazioni.Le ipotesi di reato al vaglio degli inquirenti sono lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali e l’inquinamento ambientale. L’attività è stata eseguita dai carabinieri del Comando provinciale di Salerno, del Nucleo operativo ecologico di Napoli e dei Nuclei forestali di Sicignano degli Alburni e Colliano.La misura interessa esclusivamente il settore del cantiere nel quale sono state riscontrate le difformità e la connessa area di deposito. Non è stato invece sottoposto a sequestro un altro settore, nel quale le verifiche non hanno evidenziato irregolarità del sistema di scarico rispetto al titolo autorizzatorio.Le segnalazioni sull'intorbidamento del fiume SeleLe indagini sono state avviate dopo alcune segnalazioni relative a episodi di anomalo intorbidamento delle acque del fiume Sele. I successivi accertamenti, condotti dai carabinieri anche con il supporto del personale tecnico dell’Arpac di Napoli e Salerno, hanno consentito di ricostruire i percorsi delle acque provenienti dalle superfici di cantiere.Le verifiche, svolte attraverso sopralluoghi e riprese aeree, hanno individuato deflussi diretti verso il torrente Trigento, affluente del Sele. In particolare, sarebbero state rilevate canalizzazioni attraverso le quali le acque provenienti dalle aree operative raggiungevano il corso d’acqua senza passare attraverso il previsto trattamento depurativo.Gli investigatori hanno inoltre riscontrato differenze tra la configurazione dei sistemi di raccolta e scarico effettivamente presenti nel cantiere e quella descritta nella documentazione autorizzativa.Fanghi e criticità nei sistemi di raccolta delle acqueTra gli elementi emersi durante gli accertamenti figura anche l’accumulo di fanghi nel sistema destinato alla gestione delle acque di prima pioggia. Una condizione che avrebbe determinato il deflusso delle acque attraverso lo scolmatore.Ulteriori criticità sono state individuate nell’area di stoccaggio delle terre e rocce da scavo, utilizzata a servizio di due distinti settori del cantiere. Secondo quanto accertato, l’area sarebbe risultata priva di sistemi adeguati per la regimentazione e il contenimento delle acque meteoriche di dilavamento.A valle del deposito è stato individuato un canale di scolo contaminato, collegato al torrente Trigento attraverso un ulteriore punto di immissione.Sedimenti biancastri lungo il torrente TrigentoLe indagini hanno documentato lungo il torrente Trigento la presenza di depositi di sedimenti fini e biancastri. I materiali avrebbero ricoperto in alcuni tratti l’alveo naturale e la vegetazione ripariale, con una propagazione dei depositi fino alla confluenza con il fiume Sele e anche nei tratti a valle.Questi elementi saranno sottoposti a ulteriori valutazioni nell’ambito dell’ipotesi di inquinamento ambientale. A precisarlo è il procuratore di Salerno, Raffaele Cantone, che in una nota ha sottolineato la necessità di ulteriori accertamenti e delle verifiche previste dal procedimento.Il sequestro per evitare nuovi scarichiIl sequestro preventivo d’urgenza è stato disposto per il pericolo concreto e attuale che il permanere delle condizioni riscontrate possa consentire nuove immissioni e aggravare le alterazioni ambientali già documentate.La Procura dovrà ora proseguire gli approfondimenti per verificare le responsabilità e definire la portata delle eventuali conseguenze ambientali. Le contestazioni restano, allo stato, ipotesi di reato e saranno oggetto degli accertamenti previsti nell’ambito del procedimento.