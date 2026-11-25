LA PAURA Finto docente minaccia di andare a scuola armato

Una frase che ha fatto scattare la segnalazione alle forze dell’ordine

Si sarebbe presentato a scuola spacciandosi per un nuovo insegnante di informatica, arrivando persino a tentare di iniziare una lezione. Una volta scoperto, avrebbe minacciato di tornare armato. È quanto accaduto a Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno denunciato un uomo di 45 anni, originario del Mandamento baianese.L’uomo è ritenuto responsabile, secondo l’ipotesi contestata, dei reati di sostituzione di persona e minacce.L’ingresso a scuola e la scopertaStando alla ricostruzione dei fatti, il 45enne si sarebbe recato in un istituto scolastico superiore del comune irpino presentandosi come il nuovo docente di informatica. Avrebbe quindi tentato di prendere servizio, arrivando anche a dare inizio a una lezione.Il comportamento anomalo non è però passato inosservato al personale della scuola. Dopo aver effettuato le verifiche necessarie, docenti e personale scolastico avrebbero accertato che l’uomo non aveva alcun legame con l’istituto e che non risultava tra gli insegnanti. A quel punto sarebbe stato invitato ad allontanarsi dal plesso.Prima di lasciare la scuola, il 45enne avrebbe reagito minacciando di tornare armato. Una frase che ha fatto scattare la segnalazione alle forze dell’ordine.L’intervento dei CarabinieriLa comunicazione ha consentito ai Carabinieri di intervenire e avviare le ricerche, fino a individuare il 45enne. L’uomo è stato sottoposto a perquisizione, ma non è stato trovato in possesso di armi.Al termine degli accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, con le accuse di sostituzione di persona e minacce. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.