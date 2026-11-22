SOCCORSI Finisce in un dirupo a Castellammare: salvato

I soccorritori di terra sono riusciti a raggiungere il ferito che nella caduta aveva riportato lesioni

Una caduta di circa 15 metri lungo un sentiero di montagna, poi l'intervento dei soccorritori e il trasferimento in ospedale. Si è conclusa con il salvataggio di un escursionista l'operazione condotta a Quisisana, nel territorio di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. A rendere possibile una localizzazione precisa dell'uomo è stato GeoResQ, il sistema di allarme utilizzato dal compagno che si trovava con lui durante l'escursione.I due stavano percorrendo il sentiero CAI 334 quando uno di loro ha perso l'equilibrio ed è precipitato in un dirupo. Il compagno ha tentato di raggiungerlo, ma la conformazione del terreno e la difficoltà di accesso alla zona gli hanno impedito di prestare aiuto direttamente. Ha quindi utilizzato l'applicazione per chiedere soccorso.L'allarme con le coordinate esatteGeoResQ è un'app gratuita progettata per le emergenze in montagna. Attraverso il servizio è possibile inviare una richiesta di intervento al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, trasmettendo anche le coordinate geografiche del telefono. Un'informazione fondamentale per individuare rapidamente il luogo dell'incidente e organizzare le operazioni in base alle caratteristiche dell'area.Ricevuta la segnalazione, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ha attivato due squadre e richiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118 di Napoli.Intervento con squadre a terra ed elicotteroI soccorritori di terra sono riusciti a raggiungere il ferito, che nella caduta aveva riportato lesioni. Dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno protetto dal freddo in attesa dell'arrivo dell'équipe sanitaria. Nel frattempo, il personale medico dell'elisoccorso è stato calato sul posto con il verricello.Una volta stabilizzato, l'escursionista è stato sistemato su una barella e preparato per il trasferimento. La zona in cui era precipitato, particolarmente impervia, non consentiva però di recuperarlo direttamente con il verricello dell'elicottero.Il trasferimento all'Ospedale del MareÈ stato quindi necessario trasportare il ferito a piedi, con la barella, fino all'ambulanza. Da lì è stato trasferito in un punto accessibile all'elicottero e successivamente caricato a bordo per il trasporto a Napoli.L'uomo è stato infine accompagnato all'Ospedale del Mare, dove è stato ricoverato. Decisivo, nella gestione dell'emergenza, l'allarme lanciato dal compagno attraverso GeoResQ, che ha permesso alla centrale operativa di ricevere fin da subito le coordinate del luogo della caduta.