LA VIOLENZA Finge un malore per nascondere la moglie che aveva pestato a sangue

un’infermiera ha avuto il sospetto che la situazione fosse diversa da quella inizialmente rappresentata

Quella che sembrava una normale richiesta di soccorso si è trasformata in un intervento complesso, con un’aggressione ai danni di un operatore sanitario. È successo a Monteruscello, in via Parini, dove un equipaggio del 118 proveniente da Monte di Procida è stato inviato per un codice giallo traumatico.Secondo il racconto diffuso dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, al momento dell’arrivo dell’ambulanza i sanitari sono stati avvicinati, all’esterno del palazzo, da un uomo che lamentava un forte malessere e insisteva per essere accompagnato in ospedale.La scoperta al secondo pianoMentre alcuni componenti dell’equipaggio prestavano le prime cure all’uomo in strada, un’infermiera ha avuto il sospetto che la situazione fosse diversa da quella inizialmente rappresentata. Ha quindi deciso di salire al secondo piano dello stabile per verificare cosa stesse accadendo nell’abitazione.All’interno dell’appartamento ha trovato la moglie dell’uomo, che presentava una profonda ferita lacero-contusa nella regione temporale, all’altezza della testa. Una scoperta che ha fatto emergere un quadro ben più grave rispetto alla richiesta di intervento ricevuta dalla centrale operativa.L'aggressione al personale del 118Dai primi accertamenti, secondo quanto riferito dall’associazione, sarebbe emerso che l’uomo, successivamente identificato come marito della donna ferita, l’avrebbe aggredita all’interno dell’abitazione.La violenza non si sarebbe fermata lì. L’uomo avrebbe poi colpito anche l’autista soccorritore del 118, scagliandogli un borsello contro il volto. Il gesto sarebbe stato compiuto per impedire che la donna venisse accompagnata in ospedale.Accertamenti in corso sulla dinamicaL’episodio è ora al vaglio delle autorità, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto nell’appartamento e durante l’intervento dei sanitari, oltre a verificare le responsabilità delle persone coinvolte.La vicenda è stata resa nota da Nessuno Tocchi Ippocrate, associazione che si occupa anche di segnalare e documentare le aggressioni ai danni degli operatori sanitari.