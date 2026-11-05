L'ACCUSA Figli sottratti al papà: "Li ho ritrovati feriti"

I bambini erano stati separati dai genitori il 17 settembre 2026, in esecuzione di un provvedimento dei servizi sociali

Il genitore dei tre minori, allontanati dalla famiglia il 17 settembre scorso, segnala due episodi di lesioni che avrebbero coinvolto il figlio più piccolo, uno dei quali con una ferita al sopracciglio. Chiesto un intervento urgente per verificare quanto accaduto nella struttura.



Due episodi che, secondo il racconto dei genitori, non avrebbero precedenti nella vita domestica dei bambini e che ora chiedono di chiarire attraverso un intervento della magistratura. Il padre dei tre minori ospitati in una casa famiglia a Lanciano, in provincia di Chieti, ha depositato una denuncia-querela alla Procura per segnalare le lesioni riscontrate sul figlio di due anni mentre si trova nella struttura.



La vicenda riguarda la famiglia di Fortuna, la bambina di sei anni che il 24 giugno 2014 morì dopo essere stata scaraventata dall’ottavo piano di un edificio del Parco Verde di Caivano. Il padre ha chiesto agli inquirenti di accertare le circostanze dei due episodi e verificare eventuali responsabilità.



Due episodi in poco più di dieci giorni



Nell’atto presentato in Procura vengono indicati due momenti precisi: il primo risale al 23 ottobre 2026, il secondo al 3 novembre. In quest’ultima occasione il bambino avrebbe riportato una ferita al sopracciglio.



Sono proprio queste circostanze ad aver alimentato la preoccupazione dei familiari. I genitori sostengono che lesioni di questo tipo non si erano mai verificate prima nell’ambiente domestico e chiedono di ricostruire che cosa sia successo durante la permanenza del piccolo nella comunità.



L’allontanamento dei tre fratelli



I bambini erano stati separati dai genitori il 17 settembre 2026, in esecuzione di un provvedimento dei servizi sociali di Lanciano. La decisione è contestata dalla coppia, che nella denuncia torna a mettere in discussione le ragioni dell’allontanamento.



Secondo quanto riferito dalla famiglia, dopo le osservazioni formulate dai servizi sociali sulle condizioni della precedente abitazione, i genitori avevano provveduto a trovare una nuova sistemazione. Nonostante questo, i tre figli erano stati collocati in una struttura protetta.



Le richieste rivolte alla magistratura



Con la querela il padre sollecita accertamenti urgenti e una serie di iniziative per acquisire elementi utili a chiarire i fatti. Tra le richieste figurano un accesso immediato alla casa famiglia, l’acquisizione delle relazioni di servizio e della documentazione sanitaria relativa al bambino.



L’uomo chiede inoltre il sequestro dei filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza e l’ascolto del personale incaricato della vigilanza nella struttura. L’obiettivo è ricostruire le circostanze in cui il piccolo avrebbe riportato le lesioni e verificare se siano state rispettate tutte le procedure di assistenza e sorveglianza.



La denuncia riporta anche le contestazioni dei genitori rispetto ai presupposti del provvedimento che ha disposto l’allontanamento dei tre figli. Saranno ora gli accertamenti dell’autorità giudiziaria, se disposti, a dover fare chiarezza sugli episodi segnalati.