LA VIOLENZA Feroce lite tra cognati, arrestato per tentato omicidio

Le ragioni che hanno fatto nascere il diverbio non sono ancora state chiarite

Una discussione familiare si è trasformata in un’aggressione con un’arma da taglio nelle campagne di Barano d’Ischia. Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio, dopo aver presumibilmente colpito ripetutamente il cognato, di 38 anni, utilizzando una roncola da giardino.La vicenda è emersa dopo la telefonata al numero di emergenza 112 da parte di una donna, che ha segnalato una violenta lite tra il marito e il fratello. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare le responsabilità dei due uomini.Dalla discussione al primo scontro fisicoLe ragioni che hanno fatto nascere il diverbio non sono ancora state chiarite. Secondo la prima ricostruzione investigativa, il confronto sarebbe diventato violento quando il 38enne avrebbe colpito alla testa il cognato più giovane.Da quel momento la situazione sarebbe precipitata. Il 31enne avrebbe preso una roncola lunga circa 40 centimetri, utilizzata normalmente per lavori di giardinaggio, e avrebbe inseguito il familiare, che nel frattempo aveva raggiunto il proprio Piaggio Porter nel tentativo di trovare riparo.Il finestrino infranto e i colpi contro il cognatoNeppure il rifugio all’interno del veicolo sarebbe bastato a fermare l’aggressione. Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, il 31enne avrebbe sfondato il finestrino del mezzo e raggiunto il cognato, colpendolo più volte con la roncola.Le ferite hanno interessato diverse parti del corpo: il volto, il tronco e gli arti inferiori. Una volta terminata l’aggressione, i familiari hanno accompagnato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Lacco Ameno. Considerate le condizioni dell’uomo, è stato poi disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale di Pozzuoli.I medici hanno mantenuto riservata la prognosi. Le informazioni disponibili indicano tuttavia che il 38enne non sarebbe in pericolo di vita.L’arresto e gli accertamenti dei CarabinieriAl termine delle prime verifiche, i militari hanno arrestato il cognato di 31 anni, contestandogli l’ipotesi di tentato omicidio. Il provvedimento prevede che venga condotto in carcere dopo la dimissione dalla struttura sanitaria, dove dovrà essere seguito per le conseguenze riportate durante la colluttazione.Gli investigatori stanno ora approfondendo l’origine del contrasto familiare e la successione dei fatti, dal primo contatto fisico fino all’utilizzo della roncola. Saranno inoltre ricostruiti con precisione i momenti dell’aggressione e le circostanze in cui il 38enne ha riportato le lesioni.L’accusa contestata al 31enne dovrà essere verificata nel corso del procedimento giudiziario: la responsabilità dell’indagato non può considerarsi accertata prima di una sentenza definitiva.