I CONTROLLI Fermato 18enne, trasportava droga su auto rubata

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato mentre si trovava a bordo di un'Audi Q2

Servizio straordinario nei due Comuni: identificate 121 persone e sottoposti a verifica 76 veicoli. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, aveva con sé anche quattro dosi di marijuana e una carta d'identità elettronica senza microchip.L'Audi rubata intercettata durante i controlliUn'auto risultata rubata, droga e un documento d'identità elettronico privo del microchip. È quanto avrebbero trovato i Carabinieri durante un servizio straordinario di controllo del territorio tra Crispano e Cardito, concluso con la denuncia di un ragazzo di 18 anni.Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato mentre si trovava a bordo di un'Audi Q2. Dagli accertamenti sul veicolo sarebbe emerso che l'automobile era stata rubata.Quattro dosi di marijuana e il documento irregolareLa successiva perquisizione avrebbe permesso ai militari di trovare addosso al diciottenne quattro dosi di marijuana. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato la sua carta d'identità elettronica, risultata priva del microchip.Per il ragazzo sono scattate diverse contestazioni: ricettazione, possesso e fabbricazione di documenti falsi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Il bilancio dell'operazione tra Crispano e CarditoL'attività dei Carabinieri ha interessato complessivamente 121 persone, sottoposte a identificazione, e 76 veicoli, verificati nel corso dei posti di controllo e degli accertamenti sul territorio.Due mezzi sono stati sequestrati. L'operazione rientra nelle attività di vigilanza straordinaria predisposte per contrastare fenomeni di illegalità e rafforzare i controlli nei Comuni di Crispano e Cardito.