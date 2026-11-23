L'AGGRESSIONE Ferito in strada con un machete, è grave

Gli operatori si sono messi all’inseguimento e sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo dopo una colluttazione

Violenta aggressione in piazza Principe Umberto, a Napoli, dove un uomo è stato ferito con un machete alla gola e alla spalla. Per l’episodio la Polizia ha arrestato un 31enne straniero, irregolare sul territorio nazionale, con le accuse di tentato omicidio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dopo una segnalazione relativa a un’aggressione in strada.La fuga dopo l'aggressione e il machete abbandonatoQuando i poliziotti sono arrivati in piazza Principe Umberto, hanno trovato la vittima riversa a terra, con evidenti ferite provocate da un’arma da taglio, in particolare alla gola e alla spalla.Nello stesso momento gli agenti hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga. Durante la corsa si è disfatto di un machete, immediatamente recuperato dai poliziotti.Gli operatori si sono messi all’inseguimento e sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo dopo una colluttazione. Nel corso dei controlli, il 31enne è stato trovato in possesso anche di una pistola a salve modello 92 FS, priva del tappo rosso.Il ferito ricoverato, non è in pericolo di vitaGli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire che il machete abbandonato durante la fuga sarebbe stato proprio l’arma utilizzata dal 31enne per colpire e ferire l’uomo trovato a terra.Alla luce degli elementi raccolti, è scattato l’arresto. La vittima è stata ricoverata in ospedale e si trova attualmente in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.Il 31enne dovrà rispondere delle accuse contestate, mentre proseguono gli accertamenti delle autorità competenti sulla dinamica dell’aggressione.