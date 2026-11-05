L'ASSALTO Minori non si fermano all'alt, i genitori picchiano il comandante dei vigili

Alla richiesta di fermarsi, il giovane avrebbe risposto accelerando e allontanandosi per evitare il controllo

Un normale posto di controllo sarebbe degenerato in un episodio di violenza dopo il tentativo di fuga di un ragazzo alla guida di uno scooter 300. La successiva visita degli agenti presso l'abitazione del giovane avrebbe provocato la reazione aggressiva di alcuni familiari. Il sindaco Giovanni Nappi ha espresso solidarietà agli operatori e lanciato un appello alle famiglie.Il controllo e il tentativo di fugaDa un controllo stradale a un'aggressione ai danni degli agenti. È la sequenza ricostruita dal Comune di Casalnuovo di Napoli in una nota diffusa dopo l'episodio che ha coinvolto il comandante della Polizia Locale, il capitano Giuseppe Iorio, e alcuni operatori della pattuglia.Tutto sarebbe iniziato durante un servizio ordinario di controllo del territorio. Gli agenti avrebbero intimato l'alt a un motociclo di 300 centimetri cubici condotto da un minorenne. Secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, il ragazzo viaggiava senza casco, non aveva la patente e il veicolo risultava privo di copertura assicurativa.Alla richiesta di fermarsi, il giovane avrebbe risposto accelerando e allontanandosi per evitare il controllo. Una condotta che avrebbe portato gli operatori a proseguire gli accertamenti.La tensione davanti all'abitazione del ragazzoLa vicenda si sarebbe spostata successivamente presso il domicilio del minorenne, dove è arrivata una pattuglia della Polizia Locale con a bordo il comandante Iorio.È in quel momento che, stando alla versione riportata dal Comune, la situazione sarebbe precipitata. Alcuni familiari e parenti del ragazzo avrebbero iniziato a inveire contro gli agenti, passando dalle contestazioni verbali alle minacce e poi all'aggressione fisica.Le violenze avrebbero coinvolto anche il capitano Iorio, oltre agli altri operatori presenti. L'amministrazione ha definito particolarmente grave quanto accaduto, riportando al centro del dibattito le condizioni in cui gli agenti sono chiamati a svolgere i servizi di controllo e prevenzione sul territorio.Il sindaco Nappi: «Non possono essere oggetto di attacchi»Dopo l'episodio è intervenuto il sindaco Giovanni Nappi, che ha diffuso un messaggio video per manifestare la vicinanza dell'amministrazione al comandante e alla pattuglia.Il primo cittadino ha ricordato che i controlli sui motocicli, soprattutto quando coinvolgono ragazzi che circolano senza casco o procedono a velocità pericolose, sono parte delle attività necessarie a tutelare la sicurezza stradale e l'incolumità dei pedoni.«Questa sera è stato picchiato, è stato aggredito dai genitori o da parenti, credo, di un ragazzino al quale la Polizia Locale aveva intimato l'alt durante un regolare e quotidiano posto di controllo, contestandogli alcune violazioni», ha dichiarato Nappi.Il sindaco ha poi ribadito che il lavoro degli agenti deve poter essere svolto senza intimidazioni: «Non possono più essere oggetto di attacchi, minacce e aggressioni».L'appello alle famiglie e al senso civicoNel suo intervento, Nappi ha rivolto un messaggio diretto ai genitori dei ragazzi che utilizzano scooter e motocicli, invitandoli a vigilare maggiormente sui comportamenti dei figli e sul rispetto delle norme.«Chiedo alla cittadinanza, soprattutto ai genitori che hanno figli con questi motorini, di controllare un po' di più. Chiedo, con tutto me stesso, un maggiore senso civico», ha affermato.Il primo cittadino ha concluso sottolineando la necessità di garantire agli operatori le condizioni per intervenire quando vengono riscontrate violazioni: senza il rispetto delle regole e di chi è incaricato di farle rispettare, ha avvertito, ogni attività a tutela della sicurezza e della legalità rischia di diventare più difficile.Restano da chiarire nel dettaglio le responsabilità delle persone coinvolte nell'aggressione e gli eventuali sviluppi degli accertamenti successivi all'intervento.