IL SINISTRO Famiglia vittima di incidente: feriti i bimbi, la mamma si rompe le gambe

Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area

L’incidente è avvenuto nella notte di sabato 31 ottobre, intorno alle 2. La donna ha riportato una frattura agli arti inferiori, mentre i due figli hanno riportato lievi escoriazioni. Tutti sono stati trasportati all’ospedale Ruggi di Salerno.Incidente stradale nella notte a Giffoni Sei Casali, in provincia di Salerno, dove un’auto con a bordo una famiglia si è schiantata contro il guard rail sul Ponte Molinello. Nell’impatto sono rimasti feriti la mamma e i due bambini che viaggiavano insieme al conducente.Il sinistro si è verificato intorno alle 2 di sabato 31 ottobre. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. La dinamica è tuttavia ancora in fase di accertamento.L’incidente sul Ponte MolinelloL’auto stava percorrendo il Ponte Molinello quando, per cause ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro la barriera laterale della carreggiata.L’impatto ha provocato danni alla vettura e ferite agli occupanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con un’ambulanza della Vopi, Volontari Pronto Intervento, inviata dalla sala operativa dell’Asl di Salerno.Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.La mamma ha riportato una frattura alle gambeA bordo dell’auto, oltre al conducente, c’erano la moglie e i due figli della coppia.La donna ha riportato una frattura agli arti inferiori, mentre i bambini hanno subito lievi escoriazioni. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Ruggi di Salerno a cura della Pubblica Assistenza Vopi, per ricevere le cure necessarie.I vigili del fuoco hanno aiutato gli occupanti a uscire dall’abitacolo e successivamente hanno provveduto a liberare la strada dai detriti provocati dall’incidente.Indagini in corso per ricostruire la dinamicaI carabinieri hanno effettuato i rilievi fotografici e gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica del sinistro e chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell’auto.L’intera area è stata messa in sicurezza. La barriera guard rail danneggiata nell’impatto dovrà essere riparata nei prossimi giorni.Le indagini proseguono per verificare con precisione quanto accaduto sul Ponte Molinello.