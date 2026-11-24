GLI AVVISI False multe sulle auto, sono una truffa

Si tratta di documenti che imitano gli accertamenti di violazione del Codice della strada, ma che non sarebbero stati emessi dagli ausiliari del traffico

False contravvenzioni per la sosta regolamentata sono state segnalate a Napoli. A lanciare l’allarme è Anm, l’azienda del trasporto pubblico del Comune, che ha ricevuto segnalazioni sulla presenza di tagliandi non autentici lasciati sui parabrezza delle automobili oppure recapitati direttamente ai cittadini.Si tratta di documenti che imitano gli accertamenti di violazione del Codice della strada, ma che non sarebbero stati emessi dagli ausiliari del traffico di Anm per conto del Comune di Napoli. L’azienda è stata chiara nel suo avvertimento: «È una truffa».L’invito a non pagare attraverso canali sospettiI falsi verbali riporterebbero richieste di pagamento attraverso strumenti e riferimenti non ufficiali. Per questo Anm invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione e a non versare le somme indicate tramite QR code, link, conti correnti o altri metodi di pagamento riportati sui tagliandi contraffatti.L’azienda precisa che gli importi richiesti attraverso questi documenti non sono destinati al Comune di Napoli e che i tagliandi segnalati non corrispondono a contravvenzioni regolarmente emesse.«Le uniche contravvenzioni valide sono quelle emesse dagli ausiliari del traffico del Comune di Napoli o dalla Polizia locale», ricorda Anm. I verbali autentici sono identificabili attraverso il logo ufficiale del Comune e possono essere pagati esclusivamente utilizzando i canali istituzionali.Dove verificare l’autenticità di una multaPer evitare di cadere nella truffa, Anm raccomanda di verificare ogni dubbio prima di procedere al pagamento. I cittadini possono rivolgersi agli uffici del Servizio sanzioni amministrative, in via Diocleziano 330, a Napoli.Gli sportelli sono aperti al pubblico il martedì, il giovedì e il venerdì, dalle 8 alle 13.In alternativa, è possibile contattare il numero verde Anm 800 639 525 per chiedere informazioni e verificare la regolarità della contravvenzione ricevuta.L’avviso è rivolto a tutti gli automobilisti: prima di pagare una multa per la sosta, è importante controllare attentamente il documento e utilizzare soltanto i canali ufficiali indicati dall’amministrazione.