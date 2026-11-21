IL SINISTRO Estorsione dopo l'incidente stradale: arrestato

Per rendere più intimidatorie le proprie pretese, avrebbe anche prospettato il possibile coinvolgimento di persone legate ad ambienti criminali

Un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta la moglie sarebbe stato il pretesto per avanzare richieste di denaro sempre più pressanti nei confronti dell’allora sindaco di Teverola. Una vicenda risalente al 2019 che si è conclusa con una condanna definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso e con l’arresto di un uomo di 55 anni, rintracciato dalla Polizia di Stato nella sua abitazione.L’operazione è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile di Caserta, che hanno dato esecuzione al provvedimento nei confronti dell’uomo, originario del Casertano.Le richieste di denaro dopo l’incidenteSecondo quanto ricostruito nel procedimento, tutto sarebbe iniziato dopo un incidente stradale che aveva coinvolto la moglie del 55enne e l’allora primo cittadino. In seguito all’episodio, l’uomo avrebbe cominciato a pretendere somme di denaro ingenti, rivolgendosi all’ex sindaco con richieste accompagnate da minacce sempre più insistenti.Per rendere più intimidatorie le proprie pretese, avrebbe anche prospettato il possibile coinvolgimento di persone legate ad ambienti criminali, facendo leva sulla paura di conseguenze e ritorsioni.L’ex primo cittadino non cedette alle minacceNonostante le pressioni ricevute, l’ex sindaco non avrebbe mai accettato di consegnare il denaro richiesto. Un elemento emerso nella ricostruzione della vicenda riguarda anche le conseguenze materiali dell’incidente: l’automobile della donna, infatti, non avrebbe riportato alcun danno concreto.Le richieste estorsive e le intimidazioni sono state quindi oggetto del procedimento giudiziario che ha portato alla condanna definitiva dell’uomo.La condanna e il trasferimento in carcereIl 55enne è stato condannato in via definitiva a sei anni e sette mesi di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Una volta completati gli accertamenti necessari, i poliziotti lo hanno individuato presso la sua abitazione a Teverola e arrestato.Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove dovrà scontare la pena stabilita dalla sentenza definitiva.