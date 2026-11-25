IL BOATO Esplode fabbrica di botti in Campania: ci sono feriti

Al momento non sono ancora note le cause che hanno innescato il rogo

Momenti di paura a Pannarano, nel Beneventano, dove un incendio è divampato poco dopo le 15 all’interno di una fabbrica di fuochi pirotecnici situata in contrada Selvetelle Pezze. Il rogo ha provocato il ferimento di due persone, entrambe soccorse e trasportate all’ospedale San Pio di Benevento.L’allarme ha fatto scattare un immediato intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono arrivati i pompieri del distaccamento di Bonea, affiancati da altre squadre provenienti dal comando provinciale di Benevento. Le operazioni sono concentrate sul contenimento e sulla circoscrizione delle fiamme, per impedire che l’incendio possa propagarsi ulteriormente all’interno dello stabilimento.Accertamenti sulle cause dopo lo spegnimentoNell’area dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, impegnati negli accertamenti di competenza.Al momento non sono ancora note le cause che hanno innescato il rogo. Sarà possibile avviare una ricostruzione più precisa dell’accaduto soltanto quando le fiamme saranno completamente domate e i Vigili del Fuoco avranno terminato le operazioni di messa in sicurezza.Restano da chiarire anche le circostanze in cui sono rimaste ferite le due persone trasferite in ospedale.