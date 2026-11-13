L'INCIDENTE Auto resta in bilico sulla Statale

Si è arrestata sul ciglio della carreggiata, in una posizione precaria che ha reso necessario mettere in sicurezza il tratto

Momenti di apprensione nel pomeriggio lungo la Statale 163 Amalfitana, nel tratto compreso tra Vietri sul Mare e Cetara. Un'automobile è uscita dalla propria traiettoria e ha terminato la corsa contro il muro che costeggia la carreggiata, abbattendone una parte. Dopo l'impatto, il veicolo è rimasto pericolosamente sospeso sul margine della strada, in bilico sopra i terrazzamenti sottostanti.L'incidente si è verificato intorno alle 17.30, poco prima della località Fuenti. Al volante c'era un uomo che stava percorrendo la statale in direzione Cetara. Per ragioni ancora da chiarire, avrebbe improvvisamente perso il controllo della vettura.L'auto si ferma a pochi passi dal vuotoLa violenza dell'urto ha provocato il cedimento del muro laterale, ma la macchina non è precipitata lungo il pendio. Si è arrestata sul ciglio della carreggiata, in una posizione precaria che ha reso necessario mettere in sicurezza il tratto prima di procedere alla rimozione.Tra le ipotesi sulle cause dell'incidente viene considerata anche la possibilità che la pioggia battente abbia reso particolarmente scivoloso il fondo stradale, favorendo la perdita di aderenza. Si tratta, tuttavia, di una circostanza ancora da verificare.I soccorsi degli automobilisti e l'intervento delle forze dell'ordineI primi ad aiutare la persona coinvolta sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che si sono fermati dopo aver assistito alla scena. Poco dopo sono arrivati i carabinieri della stazione di Vietri sul Mare e gli agenti della Polizia municipale.Le pattuglie hanno gestito la circolazione istituendo un senso unico alternato, per consentire le operazioni in condizioni di sicurezza. Il provvedimento è rimasto in vigore fino alla rimozione del veicolo e al ripristino delle condizioni di transitabilità della strada.Solo un grande spavento per il conducenteNonostante la dinamica e la posizione in cui è rimasta la vettura, l'uomo alla guida non avrebbe riportato conseguenze fisiche. Per lui, fortunatamente, soltanto un forte spavento.Restano da ricostruire con precisione le fasi che hanno preceduto lo schianto. Gli accertamenti dovranno chiarire perché il conducente abbia perso il controllo e quale ruolo possano aver avuto le condizioni meteorologiche e del manto stradale.