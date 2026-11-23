RINNOVABILI Eolico, tutta la Campania coperta

Sono alcuni degli elementi emersi durante la tavola rotonda “Transizione Energetica in Campania: Prospettive e Opportunità”,

La Campania si conferma protagonista della transizione energetica italiana, con circa 4,9 gigawatt di capacità rinnovabile installata e una distribuzione particolarmente equilibrata tra energia eolica e fotovoltaica. Un risultato che colloca la regione in una posizione di rilievo nel panorama nazionale, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo dell’eolico: insieme alla Liguria, infatti, è l’unica ad aver già superato gli obiettivi di capacità previsti per questa fonte energetica.Il dato assume un significato ancora maggiore se confrontato con la situazione del resto del Paese. A livello nazionale, la maggior parte delle regioni risulta ancora al di sotto del 50% del percorso necessario per raggiungere i target fissati per l’eolico, mentre il fotovoltaico mostra generalmente livelli di avanzamento più elevati.Sono alcuni degli elementi emersi durante la tavola rotonda “Transizione Energetica in Campania: Prospettive e Opportunità”, organizzata a Napoli nella Sala del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali, esponenti del mondo accademico, associazioni di categoria e professionisti del settore, con l’obiettivo di discutere le prospettive delle energie rinnovabili sul territorio campano.Il confronto sulle opportunità della transizione energeticaAl centro del dibattito non soltanto i risultati raggiunti, ma anche le condizioni necessarie per consolidare e accelerare lo sviluppo delle fonti pulite. Tra i temi affrontati, il rafforzamento delle filiere produttive, l’adeguamento delle infrastrutture, le ricadute occupazionali e il rapporto tra i nuovi impianti e le comunità locali.L’iniziativa è stata promossa dal Think Tank Transizione Energetica - Rinnovabili, progetto di CORE realizzato in collaborazione con ENEL Foundation, organizzazione no-profit del Gruppo Enel che dal 2012 opera come hub globale per la ricerca e la formazione nel settore energetico.Il confronto ha preso le mosse dal capitolo di ricerca elaborato dal professor Vittorio Chiesa, direttore del Gruppo di Ricerca Energy & Strategy e presidente della Graduate School of Management del Politecnico di Milano, con il supporto dell’Università di Palermo e del Politecnico di Bari.Ad aprire i lavori sono stati Giulia Genuardi, Managing Director di Enel Foundation e presidente del Comitato di Indirizzo del Think Tank Transizione Energetica, e Pierangelo Fabiano, Ceo di CORE.È seguito l’approfondimento dedicato al progetto “Lo stato delle Rinnovabili in Italia: il ruolo del fotovoltaico e l’eolico”, con un focus specifico sulla Campania curato dall’Università Federico II di Napoli. Sono intervenuti il professor Chiesa e Domenico Villacci, ordinario di Sistemi Elettrici per l’Energia presso la Federico II e presidente dell’Accademia Mediterranea per l’Energia e la Sostenibilità.Fotovoltaico ed eolico, due modelli di sviluppo differentiLa ricerca evidenzia come le due principali tecnologie rinnovabili seguano in Italia percorsi di diffusione differenti. Il fotovoltaico ha conosciuto uno sviluppo distribuito lungo tutto il territorio nazionale, con una presenza significativa nel Centro-Nord e condizioni favorevoli per un’ulteriore espansione anche nelle regioni meridionali e nelle isole.L’energia eolica, invece, presenta una maggiore concentrazione geografica. La sua diffusione dipende in misura rilevante dalle caratteristiche dei territori, dalle procedure autorizzative e dalla disponibilità di infrastrutture adeguate a sostenere la realizzazione e la gestione degli impianti.È proprio in questo scenario che la Campania mostra una delle sue caratteristiche più rilevanti: la capacità di sviluppare entrambe le tecnologie, senza basare il proprio sistema energetico quasi esclusivamente su una sola fonte.Campania, il 45,2% della capacità è eolica e il 41,7% fotovoltaicaSecondo i dati riferiti al 30 settembre 2026, la regione dispone di circa 4,9 GW di capacità rinnovabile installata. Di questa potenza, il 45,2% è rappresentato dall’eolico e il 41,7% dal fotovoltaico.Una composizione che distingue la Campania da altre aree del Paese e che accomuna il suo sistema energetico a quello di Puglia, Sicilia e Calabria. In queste regioni, infatti, le condizioni climatiche e orografiche favoriscono una presenza significativa di entrambe le fonti.Diversa la situazione descritta per il Nord Italia, dove la produzione da fonti rinnovabili risulta basata quasi totalmente sul fotovoltaico. Tra i fattori che contribuiscono a questa differenza vengono indicati i flussi di vento meno stabili e le velocità medie ridotte.Il quadro emerso dall’incontro napoletano restituisce dunque l’immagine di una Campania che ha già raggiunto risultati importanti, in particolare sul fronte eolico. La sfida per i prossimi anni sarà trasformare questo vantaggio in un percorso di sviluppo duraturo, capace di coinvolgere infrastrutture, imprese, occupazione e territori, accompagnando la crescita delle rinnovabili con un dialogo costante con le comunità locali.