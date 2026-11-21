LA VERGOGNA Ecco il degrado sotto allo Stadio Maradona

Le immagini mostrano uno spazio utilizzato come deposito di rifiuti e riparo improvvisato

Rifiuti ammassati, giacigli di fortuna, recinzioni metalliche divelte e acqua che continua a gocciolare dalla struttura sovrastante. È quanto documentato nel sottopassaggio di via Claudio, a Fuorigrotta, sul lato destro sotto lo stadio Diego Armando Maradona. Un quadro di degrado che, secondo la segnalazione di un cittadino, si accompagna a cattivi odori e a condizioni igieniche e strutturali che richiedono interventi.A riportare l’attenzione sul sottopasso è stato il materiale fotografico e video trasmesso al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. La denuncia riguarda anche la mancata risoluzione del problema, nonostante, riferisce il cittadino, le segnalazioni siano state presentate già in passato.Coperte, cartoni e rifiuti lungo le paretiLe immagini mostrano uno spazio utilizzato come deposito di rifiuti e riparo improvvisato. Lungo le pareti di cemento sono visibili coperte, cartoni, vestiti abbandonati, bottiglie e materiali di vario genere. A completare il quadro ci sono vegetazione non curata e barriere metalliche abbattute.Nel filmato si nota anche una perdita d’acqua persistente: il liquido scende dall’impalcato superiore e percorre la facciata in mattoni. Un fenomeno che, insieme ai miasmi segnalati, contribuisce alle condizioni di disagio denunciate da chi frequenta la zona.La richiesta di intervento ad Asia e di controlli sulla strutturaBorrelli sottolinea la posizione particolarmente frequentata del sottopasso, vicino allo stadio e lungo un percorso utilizzato quotidianamente da numerosi cittadini, tra cui molti studenti.«Parliamo di una delle strade più frequentate di Fuorigrotta, vicina allo stadio e percorsa ogni giorno da migliaia di persone, tra cui molti studenti. Non è accettabile che sia ridotta così, dal punto di vista sia igienico sia strutturale, dopo oltre un anno di segnalazioni», dichiara il deputato.La richiesta rivolta alle istituzioni prevede un intervento urgente di Asia per rimuovere i rifiuti e ripristinare condizioni igieniche adeguate. A questo dovrebbe affiancarsi un controllo tecnico per verificare l’origine e la portata delle infiltrazioni d’acqua.«Chiediamo che Asia intervenga subito con una pulizia straordinaria e che si faccia al più presto un controllo tecnico sulle infiltrazioni, per restituire a questo luogo decoro, igiene e sicurezza», conclude Borrelli.