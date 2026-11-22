TRASPORTI Eav, più autobus sulla tratta Napoli-Nola-Pomigliano

sarà sospeso il collegamento autobus di supporto al servizio ferroviario sulla tratta San Paolo Belsito-Napoli

Novità per i collegamenti automobilistici sostitutivi del servizio ferroviario gestito da Eav. A partire da lunedì 23 novembre 2026, l’azienda ha previsto un potenziamento di alcune corse feriali attraverso l’impiego di un autobus aggiuntivo, con l’obiettivo di rafforzare i collegamenti tra l’area nolana, Pomigliano d’Arco e Napoli.Le modifiche riguardano in particolare due relazioni. Sulla linea Nola-Napoli sarà potenziata la corsa delle 8:05, in partenza da San Vitaliano e diretta verso il capoluogo campano. Un intervento pensato per incrementare la disponibilità di posti nella fascia mattutina, quando gli spostamenti verso Napoli interessano numerosi pendolari.Il secondo potenziamento riguarda invece la linea Pomigliano-Napoli, con l’aggiunta di un autobus alla corsa delle 18:00 in partenza da Napoli e diretta a Pomigliano. Anche in questo caso la modifica interessa una fascia oraria importante per il rientro dei viaggiatori.Contestualmente, Eav ha annunciato una variazione di segno opposto: dalla stessa data sarà sospeso il collegamento autobus di supporto al servizio ferroviario sulla tratta San Paolo Belsito-Napoli.Le modifiche sono state comunicate dall’azienda attraverso una nota ufficiale e riguardano i servizi feriali. I viaggiatori interessati sono invitati a verificare gli orari aggiornati e gli eventuali ulteriori dettagli prima di mettersi in viaggio.Per consultare tutte le informazioni sulle corse e sulle variazioni del servizio è possibile visitare il sito istituzionale di Eav, all’indirizzo www.eavsrl.it.