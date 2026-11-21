CARCERE Drone lascia carico di droga a Poggioreale

L’episodio conferma il ricorso sempre più frequente ai velivoli a pilotaggio remoto per tentare di far arrivare materiale illecito

Nuovo tentativo di introdurre sostanze stupefacenti nel carcere di Poggioreale, a Napoli, attraverso l’utilizzo di un drone. Questa volta il velivolo è stato intercettato grazie alla segnalazione di una pattuglia dell’Esercito Italiano impegnata nell’operazione “Strade Sicure”. Gli agenti della Polizia penitenziaria sono intervenuti recuperando il carico che era stato depositato all’interno dell’istituto.La sostanza stupefacente, secondo quanto riferito dall’Uspp, ammontava a circa 850 grammi ed era stata lasciata nel cortile destinato ai passeggi dei detenuti. Il drone, invece, è riuscito ad allontanarsi prima di essere bloccato, facendo perdere le proprie tracce.La segnalazione dell’Esercito e il recupero della drogaL’episodio conferma il ricorso sempre più frequente ai velivoli a pilotaggio remoto per tentare di far arrivare materiale illecito all’interno delle strutture penitenziarie. In questo caso, la collaborazione tra la pattuglia militare presente sul territorio e il personale della Polizia penitenziaria ha permesso di individuare il tentativo e recuperare il quantitativo di droga.A rendere nota la vicenda è stato il sindacato Uspp, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di rafforzare le misure di sorveglianza e contrasto.L’allarme del sindacato: «Una guerra tecnologica sui cieli delle carceri»Il presidente dell’Uspp, Giuseppe Moretti, e il segretario regionale Ciro Auricchio sottolineano come il ripetersi di episodi simili renda indispensabile mantenere elevato il livello di attenzione.«Il ripetersi di simili tentativi evidenzia la necessità di mantenere alta la vigilanza e di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto a tutela della sicurezza degli istituti e della collettività», osservano i due rappresentanti sindacali. L’episodio, aggiungono, dimostrerebbe che è in corso una vera e propria «guerra tecnologica sui cieli delle carceri», con la criminalità organizzata impegnata a cercare nuove modalità per aggirare i sistemi di controllo.Duecento agenti in meno e oltre 2.300 detenutiNella nota, Moretti e Auricchio chiedono un potenziamento dei controlli lungo il perimetro del carcere e l’impiego di strumenti tecnologici adeguati a individuare e contrastare i voli non autorizzati. Accanto agli interventi tecnici, il sindacato sollecita anche un rafforzamento dell’organico della Polizia penitenziaria, che a Poggioreale risulterebbe carente di circa 200 unità.A pesare sulla gestione quotidiana dell’istituto è anche il sovraffollamento. Secondo i dati indicati dall’Uspp, nel carcere napoletano sono presenti circa 2.300 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 1.600 posti.Una situazione che, secondo i rappresentanti sindacali, costringe il personale a sostenere carichi di lavoro particolarmente gravosi per garantire l’ordine e la sicurezza all’interno della struttura.