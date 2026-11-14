L'INTERVENTO Droga a casa ed in auto: arrestato l'influencer Tommaso Buo

L’uomo, un incensurato, avrebbe attirato l’attenzione dei poliziotti per il nervosismo mostrato durante le verifiche

Un controllo di routine si è concluso con un arresto e il sequestro di diverse sostanze stupefacenti nella zona orientale di Napoli. A finire in manette è stato Tommaso Buo, 35 anni, residente a Barra, fermato dagli agenti mentre si trovava alla guida della propria automobile. La successiva perquisizione domiciliare avrebbe permesso di individuare un quantitativo ulteriore di droga, custodito all’interno dell’abitazione.L’uomo, descritto come incensurato, avrebbe attirato l’attenzione dei poliziotti per il nervosismo mostrato durante le verifiche. Gli investigatori hanno quindi deciso di approfondire il controllo, passando dall’ispezione della vettura a quella della casa.Il controllo in via Stigliano e la perquisizione dell’autoL’intervento è stato eseguito dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania durante un servizio sul territorio. Il fermo è avvenuto in via Stigliano, dove il 35enne era alla guida di una Fiat Panda.Secondo la ricostruzione, alla vista delle forze dell’ordine avrebbe cercato di sottrarsi al controllo. Il suo comportamento ha spinto gli operatori a procedere con ulteriori verifiche: all’interno dell’automobile sarebbero stati trovati hashish, marijuana e una dose di cocaina.Il materiale rinvenuto ha portato gli agenti a estendere gli accertamenti anche al domicilio dell’uomo, dove sarebbe emerso un quadro più ampio.La scoperta in frigorifero: sequestrati altri stupefacentiLa perquisizione nell’abitazione avrebbe consentito di recuperare panetti di cannabis, cocaina e tracce riconducibili ad altre sostanze. Tra i prodotti sequestrati figurerebbe anche la cosiddetta cocaina rosa, una sostanza conosciuta anche con il nome di «tusi», associata negli ultimi anni a contesti di consumo ricreativo e a circuiti di fascia alta.Il quantitativo complessivo individuato tra automobile e abitazione viene indicato in circa 600 grammi: una prima parte era trasportata nella Panda, mentre il resto si trovava in casa. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.Il trasferimento a Poggioreale e gli accertamenti sui fornitoriDopo l’arresto, il trentacinquenne è stato condotto nel carcere di Poggioreale. Le indagini, tuttavia, non si fermano al ritrovamento della droga: gli investigatori intendono ricostruire la provenienza delle sostanze e individuare le persone che potrebbero averle consegnate o averne avuto la disponibilità.Secondo quanto emerge dalle prime valutazioni investigative, non sarebbe ancora chiaro se Buo si occupasse direttamente della vendita al dettaglio. Per questo motivo, una parte importante del lavoro degli inquirenti sarà verificare la rete di eventuali contatti e il ruolo che l’uomo avrebbe avuto nella gestione dello stupefacente.Il 35enne, noto anche per alcune esperienze da attore dilettante e per la presenza sui social, dove avrebbe raccolto circa tremila follower su TikTok, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le accuse dovranno essere verificate nel corso del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.