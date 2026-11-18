IL DELITTO Donna uccisa nell'Agro Nocerino con decine di coltellate, c'è un fermo

Un’aggressione particolarmente violenta, sulla quale stanno lavorando i carabinieri

C’è una persona fermata nell’ambito dell’inchiesta sull’uccisione di Elda Capuano, l’88enne trovata morta nella propria abitazione a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. Gli investigatori stanno concentrando gli accertamenti sulla ricostruzione delle ultime ore di vita della donna e sulle circostanze che hanno portato alla sua morte. Al momento, tuttavia, non sono stati resi noti né il nome della persona fermata né ulteriori dettagli sulla sua posizione.Secondo i primi elementi emersi, l’anziana sarebbe stata colpita con almeno dieci coltellate all’addome. Un’aggressione particolarmente violenta, sulla quale stanno lavorando i carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.Il ritrovamento nella casa di CortedominiIl corpo di Elda Capuano è stato scoperto nell’abitazione di famiglia situata nella frazione di Cortedomini. Vedova e madre di tre figli, due maschi e una femmina, la donna avrebbe trascorso abitualmente gran parte dell’anno a casa della figlia, facendo ritorno nella propria residenza soltanto in alcuni periodi.Un elemento che gli investigatori stanno approfondendo per ricostruire chi possa aver avuto accesso all'abitazione e in quale momento sia avvenuto il delitto. Tra le questioni ancora aperte c’è anche quella relativa all’eventuale conoscenza tra la vittima e il responsabile dell’aggressione.Al vaglio anche altri episodi avvenuti nella frazioneTra le piste considerate dagli inquirenti ci sarebbe anche quella di una persona che conosceva l’anziana. Le verifiche riguarderebbero inoltre un uomo che, secondo quanto riferito, nei giorni precedenti sarebbe stato coinvolto in altri episodi violenti nella stessa frazione e che attualmente risulterebbe irreperibile.Si tratta di elementi ancora da verificare, che non consentono al momento di stabilire un collegamento certo con l’omicidio. Gli investigatori sono impegnati a ricostruire i rapporti della vittima, le sue abitudini e gli eventuali contatti avuti prima della morte.Il cordoglio della sindaca: «Una donna che ha educato generazioni»La notizia ha profondamente colpito la comunità di Castel San Giorgio, dove la famiglia Capuano è conosciuta. Il marito della donna, Domenico Sessa, era stato ricordato anche attraverso l’intitolazione del campo sportivo cittadino.La sindaca Paola Lanzara ha affidato ai social un messaggio di cordoglio, esprimendo lo sgomento dell’amministrazione e dell’intera città. Nel suo intervento ha ricordato Elda come una persona stimata e un’insegnante che, nel corso della sua vita, aveva contribuito alla formazione di numerose generazioni di cittadini.La prima cittadina ha manifestato la propria vicinanza ai familiari, sottolineando il dolore della comunità per un delitto che ha scosso profondamente il paese.Le indagini proseguono per chiarire il movente, individuare con certezza le responsabilità e ricostruire ogni fase dell’accaduto. Il fermo rappresenta un passaggio importante nell’inchiesta, ma saranno gli ulteriori accertamenti a definire il quadro giudiziario.