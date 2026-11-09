IL CASO Domenico scomparso da 6 anni, la figlia e due amici a giudizio

Una decisione che segna un passaggio fondamentale in una delle vicende più enigmatiche

A oltre sei anni dalla misteriosa scomparsa di Domenico Manzo, il caso si prepara ad approdare in aula. Per la vicenda del 69enne di Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino, è arrivata una svolta giudiziaria: tre persone sono state rinviate a giudizio. Tra gli imputati figura anche Romina Manzo, figlia dell'uomo, chiamata a rispondere dell'accusa di favoreggiamento.Una decisione che segna un passaggio fondamentale in una delle vicende più enigmatiche dell'Irpinia, rimasta per anni senza risposte e senza un epilogo. Di Domenico, conosciuto da tutti come Mimì, non si hanno più notizie dall'8 gennaio 2021. Da quella sera si sono susseguite ricerche, interrogatori, ricostruzioni e numerose ipotesi investigative, ma il suo corpo non è mai stato ritrovato.Per i familiari il dolore è rimasto sospeso tra l'incertezza e l'attesa. La speranza di poterlo riabbracciare appare ormai estremamente ridotta, mentre resta forte la richiesta di conoscere la verità su quanto accaduto e, soprattutto, di poter dare una degna sepoltura all'uomo.La scomparsa durante il compleanno della figliaLa vicenda comincia venerdì 8 gennaio 2021, in una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata alla famiglia. Domenico Manzo, muratore in pensione, con un passato da calciatore nella Ternana, viveva a Prata di Principato Ultra. Separato e padre di due figli, Romina e Francesco, quella sera si trovava in casa in occasione del compleanno della figlia.A un certo punto uscì dall'abitazione. Da quel momento nessuno lo avrebbe più visto. Le ore passarono senza che l'uomo facesse ritorno e, con il crescere della preoccupazione, venne presentata la denuncia di scomparsa.Partirono immediatamente le ricerche, mentre la vicenda cominciò ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica. Il caso arrivò anche sulle televisioni nazionali e nelle trasmissioni dedicate alle persone scomparse, tra cui Chi l'ha visto?. Vennero raccolte testimonianze, analizzati gli spostamenti e passate al vaglio diverse piste, ma di Mimì non emerse alcuna traccia concreta.Le indagini e il silenzio di PrataCon il passare del tempo, gli investigatori ampliarono progressivamente il campo degli accertamenti. Furono approfonditi gli aspetti della vita privata di Domenico, i rapporti familiari e le frequentazioni delle persone che gli erano più vicine.Particolare attenzione venne riservata anche alla cerchia di conoscenze della figlia Romina e alle persone che frequentavano la famiglia. Tuttavia, nonostante le numerose attività investigative, la ricostruzione degli ultimi momenti prima della scomparsa continuava a presentare diversi punti oscuri.A pesare fu anche la mancanza di elementi utili provenienti dalla comunità locale. Un aspetto sul quale si soffermò pubblicamente l'allora procuratore di Avellino, Domenico Airoma, intervenuto a tre anni dalla sparizione.In quell'occasione il magistrato espresse apertamente la propria amarezza per l'assenza di collaborazione da parte delle persone ascoltate durante le indagini. Airoma sottolineò come, nonostante il tempo trascorso e i numerosi appelli, dalla comunità di Prata non fossero arrivati contributi significativi per aiutare a fare luce sulla vicenda.Parole che restituirono il quadro di un'indagine particolarmente complessa, caratterizzata da molti interrogativi e dalla difficoltà di individuare una pista decisiva.Dalla scomparsa all'ipotesi di omicidio: tre imputatiCon il progredire degli accertamenti, il quadro investigativo ha assunto una connotazione sempre più grave. L'attenzione degli inquirenti si è progressivamente spostata dall'ipotesi di una semplice scomparsa verso quella di un possibile omicidio seguito dall'occultamento del cadavere.Al centro del procedimento sono finite tre persone. Si tratta di Loredana Scannelli e Alfonso Russo, che all'epoca dei fatti erano fidanzati, entrambi accusati di omicidio aggravato da motivi abietti e occultamento di cadavere.La terza imputata è Romina Manzo, figlia del 69enne, per la quale l'accusa contestata è quella di favoreggiamento.Tutti e tre respingono le contestazioni. Sarà ora il dibattimento a dover verificare le accuse, attraverso l'esame degli elementi raccolti durante le indagini, le testimonianze e le eventuali ulteriori acquisizioni probatorie.Il 6 novembre 2026 il giudice per l'udienza preliminare Giulio Argenio ha disposto il rinvio a giudizio di tutti e tre gli imputati, aprendo così la strada al processo davanti alla Corte d'Assise di Avellino.Il processo al via il 17 febbraio 2027La prima udienza è stata fissata per il 17 febbraio 2027. Si aprirà così una nuova fase giudiziaria destinata a fare chiarezza su una vicenda che, per oltre sei anni, ha lasciato una famiglia senza risposte.In aula si cercherà di ricostruire cosa sia realmente accaduto quella sera dell'8 gennaio 2021, quali siano stati gli eventuali ruoli delle persone coinvolte e, soprattutto, che fine abbia fatto Domenico Manzo.Rimane infatti il punto più doloroso dell'intera storia: il corpo dell'uomo non è mai stato ritrovato. Un'assenza che impedisce ancora oggi ai familiari di conoscere fino in fondo il destino del proprio caro.Dopo anni di ricerche, appelli televisivi e indagini, la vicenda entra dunque nella sua fase processuale. La famiglia di Mimì attende finalmente risposte. Non soltanto una verità giudiziaria, ma anche la possibilità di sapere dove si trovi Domenico e di poterlo accompagnare, dopo tanto tempo, in un luogo in cui riposare.Sarà la Corte d'Assise di Avellino a dover valutare le responsabilità degli imputati e a stabilire se le accuse formulate dalla Procura troveranno conferma nel corso del dibattimento.