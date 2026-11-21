CRIMINALITA' Disposto il 41bis per il boss Senese

è indicato dagli investigatori come una figura di vertice della criminalità organizzata

Michele Senese è stato sottoposto al regime detentivo previsto dall’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario. La notifica del decreto è arrivata nella serata di ieri, mentre il detenuto si trovava nel carcere di Catanzaro. Senese è indicato dagli investigatori come una figura di vertice della criminalità organizzata romana e, secondo le ricostruzioni investigative, sarebbe ai vertici della cosiddetta cupola mafiosa della Capitale.A rappresentarlo è l’avvocato Dario Vannetiello, del Foro di Napoli, protagonista della difesa in diversi procedimenti che hanno coinvolto il boss. Tra questi figura il processo romano denominato “Affari di famiglia”, nel quale il legale ha ottenuto dalla Corte di Cassazione l’annullamento con rinvio della sentenza di condanna emessa nei confronti di Senese.Il procedimento sull’omicidio di Fabrizio PiscitelliNel quadro delle indagini e dei procedimenti che hanno riguardato Senese, il suo nome è stato indicato dagli inquirenti anche in relazione all’omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come “Diabolik”. In particolare, gli investigatori lo hanno ritenuto il presunto mandante dell’assassinio.La vicenda giudiziaria legata a questo filone è distinta dal procedimento per l’omicidio di Giuseppe Carlino, boss della Marranella, ucciso il 10 settembre 2001 a Torvaianica. Proprio per quest’ultimo delitto Senese è stato processato a Roma insieme a Domenico Pagnozzi.L’omicidio Carlino e il lungo iter giudiziarioIl processo per l’assassinio di Carlino ha attraversato un percorso giudiziario durato oltre quindici anni. In primo grado, Senese e Pagnozzi erano stati condannati all’ergastolo. Nei successivi passaggi processuali la pena è stata rideterminata in trent’anni di reclusione per entrambi, con l’esclusione dell’aggravante mafiosa.Lo stesso procedimento si è concluso anche con l’assoluzione di Clemente Fiore, indicato come uno dei due esecutori materiali dell’omicidio. Fiore, assistito dall’avvocato Vannetiello, era stato condannato in primo grado a trent’anni di carcere.La decisione della Cassazione nel processo “Affari di famiglia”Sul fronte del procedimento “Affari di famiglia”, la difesa di Senese ha ottenuto dalla Suprema Corte l’annullamento con rinvio della sentenza di condanna. Una decisione che comporta un nuovo esame nei termini indicati dalla Cassazione e non equivale a un’assoluzione definitiva.La notifica del decreto relativo al 41 bis apre ora una nuova fase sul piano del regime detentivo del boss, mentre restano distinti i diversi procedimenti giudiziari che lo hanno coinvolto.