LAVORO Disoccupati, partono i tirocini da 600 euro al mese

l’amministrazione ha confermato 1.206 beneficiari, praticamente la totalità degli aventi diritto inizialmente individuati

Dopo mesi di attesa e lo stop imposto la scorsa estate, riparte il progetto dei tirocini lavorativi destinati ai disoccupati storici e agli inoccupati di lunga durata del territorio metropolitano di Napoli. Da domani, lunedì 23 novembre, prenderanno il via le convocazioni dei beneficiari per le procedure di firma. L’obiettivo è avviare le attività già a dicembre, con un’indennità mensile di 600 euro e le prime retribuzioni previste nello stesso mese.Il programma aveva subito una battuta d’arresto a luglio, quando il Ministero del Lavoro aveva disposto verifiche su presunte irregolarità, ritirando i finanziamenti. Successivamente, la Regione Campania è intervenuta rifinanziando il progetto, consentendo al Comune di Napoli di riprendere l’iter e procedere con i controlli sulle posizioni dei candidati inseriti in graduatoria.Al termine delle verifiche, l’amministrazione ha confermato 1.206 beneficiari, praticamente la totalità degli aventi diritto inizialmente individuati. Soltanto dieci persone non sono state ammesse: tra queste figura un candidato nel frattempo deceduto, un altro risultato non idoneo alla visita medica e ulteriori esclusioni legate alla presentazione di attestati non coerenti con i requisiti richiesti. Altri sette candidati sono stati invece ammessi con riserva, per situazioni legate alla maternità o per ulteriori accertamenti sulla residenza.Firme e avvio delle attività a dicembreLa giornata di lunedì 23 novembre segnerà dunque l’inizio delle convocazioni per i tirocinanti risultati idonei. Nel corso delle successive procedure, i beneficiari saranno chiamati a sottoscrivere i piani formativi individuali e a completare le ultime dichiarazioni necessarie per l’avvio del percorso.La partenza dei tirocini è prevista per il mese di dicembre, con un’indennità di 600 euro mensili. Il progetto coinvolge una platea ampia ed eterogenea: da una parte persone che attendono da anni un’opportunità lavorativa, anche dopo decenni di precarietà, dall’altra giovani in cerca di una prima esperienza professionale.I tirocinanti saranno impiegati nelle diverse strutture comunali, distribuite sul territorio delle dieci municipalità. Si tratta di circa 1.200 persone che, pur con un impegno a tempo parziale, potranno contribuire alle attività e ai servizi dell’amministrazione cittadina.La Cisl Fp: «Un progetto positivo per la carenza di personale»Accoglienza favorevole da parte della Cisl Fp. Agostino Anselmi, responsabile territoriale del sindacato, insieme al segretario aziendale Giuseppe Ratti, ha espresso soddisfazione per la ripartenza del programma e per la conferma dei beneficiari.«A partire da domani mattina verranno convocati i tirocinanti risultati idonei per il nuovo progetto di lavoro», hanno dichiarato, spiegando che i partecipanti saranno impegnati nel Comune di Napoli a partire dal primo dicembre, dopo la sottoscrizione dei rispettivi piani formativi.Per i rappresentanti sindacali, l’iniziativa rappresenta una risposta, seppure temporanea, alla grave carenza di personale che interessa Palazzo San Giacomo, anche in relazione alla situazione finanziaria dell’ente. La possibilità di contare su una forza lavoro di circa 1.200 unità, pur con orari ridotti, viene considerata un sostegno importante per garantire la continuità dei servizi rivolti alla cittadinanza.Anselmi e Ratti hanno inoltre ricordato le richieste avanzate nelle fasi preparatorie all’assessora Chiara Marciani, affinché una parte dei tirocinanti possa essere destinata alle scuole comunali, agli asili nido, alle scuole dell’infanzia e agli istituti statali di competenza comunale. Tra gli impieghi proposti figurano anche attività di cura e manutenzione delle aree verdi all’interno dei plessi scolastici, con l’obiettivo di assicurare spazi più puliti e adeguati ai bambini.La richiesta di un tavolo con il ComuneIl sindacato guarda già alla fase successiva all’avvio dei tirocini. La Cisl Fp ha annunciato l’intenzione di lavorare affinché dal primo dicembre possa aprirsi un confronto con il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessora Chiara Marciani e il direttore generale del Comune.La richiesta è quella di avviare un percorso per valutare la possibilità di impiegare questa forza lavoro a tempo pieno. I rappresentanti sindacali sottolineano infatti che, mentre le categorie A e B non vengono più assunte, il personale ancora in servizio continua progressivamente ad andare in pensione, rendendo sempre più difficile assicurare tutte le attività necessarie.Con le convocazioni ormai alle porte, il progetto si prepara quindi a entrare nella fase operativa. Per i 1.206 beneficiari confermati si apre la prospettiva di un’esperienza lavorativa attesa da tempo, mentre per il Comune di Napoli si tratta di un’opportunità per fronteggiare, almeno temporaneamente, una carenza di personale che incide sull’organizzazione dei servizi pubblici.