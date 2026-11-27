LA TRAGEDIA Dimentica le chiavi di casa e scavalca, ma cade e muore

La pista principale sarebbe dunque quella di un tragico incidente domestico

Tragedia nel centro di Lecce, dove il corpo senza vita dell’avvocato Vito De Palma, 46 anni, è stato trovato questa mattina, 27 novembre, nel pozzo luce di un condominio situato tra piazza Mazzini e via Nazario Sauro.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe precipitato dal sesto piano dell’edificio. L’ipotesi al momento al vaglio degli investigatori è quella di una caduta accidentale: il professionista avrebbe dimenticato le chiavi di casa e, nel tentativo di rientrare nell’appartamento, avrebbe cercato di raggiungere il balcone scavalcando, perdendo però l’equilibrio e precipitando nel vuoto.L’intervento dei soccorsi e il recupero del corpoSul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia di Stato e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie per recuperare il corpo.Per il 46enne, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Le conseguenze della caduta si sono rivelate fatali.Indagini in corso sulla dinamicaGli investigatori, sulla base dei primi elementi raccolti, tenderebbero a escludere l’ipotesi di un omicidio. La pista principale sarebbe dunque quella di un tragico incidente domestico.Le indagini restano tuttavia aperte per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’avvocato. Saranno gli ulteriori accertamenti a fornire elementi utili a confermare o meno la prima ricostruzione.